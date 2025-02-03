Кроссовер VGV U75 Plus: семь мест и мощный двигатель

Quto о плюсах и минусах большого кроссовера VGV. Слышали когда-нибудь о бренде VGV? Скорее всего, нет. И это неспроста – даже в родном Китае он появился лишь в 2019 году. Но за плечами VGV стоит компания CNHTC, ведущая свою историю с 1935-го и хорошо зарекомендовавшая себя как производитель тяжелой техники. Расшифровывать эту длинную аббревиатуру смысла нет, достаточно сказать, что CNHTC выпускает грузовики Sinotruk, известные и в России. А теперь китайцы решили продавать у нас и легковые автомобили – флагманом стал кроссовер VGV U75 Plus.

© Quto.ru

Он больше, чем Geely Monjaro

VGV U75 Plus врывается сразу в сегмент крупных кроссоверов – он оказался длиннее, чем бестселлер российского рынка, Geely Monjaro. И пусть его превосходство составляет лишь 55 мм (4825 против 4770 мм), но заявка серьёзная – в этом классе одних только габаритов мало, чтобы конкурировать с признанными любимцами покупателей.

Впрочем, метит VGV U75 Plus совсем в другой Geely – Okavango. Отсюда и «вагоноподобная» компоновка кузова с некрасивыми пропорциями, большими свесами и «тонущими» на фоне массивных боковин 18-дюймовыми колесами. Чтобы запомнить, как выглядит VGV U75 Plus, нужно долго-долго разглядывать фотографии. И все равно не поможет.

Немного оживляют невыразительную внешность алые акценты на бамперах и имитация диффузора сзади с вертикальными полосками. Хорошо, что в гамме цветов есть не только типичные для такого класса белый, черный, серый и серебристый, но и яркие синие и красный оттенки.

© VGV

© VGV

© VGV

© VGV

© VGV

© VGV

© VGV

Семь мест за 50 тысяч рублей

Главное достоинство интерьера VGV U75 Plus – то, что получить третий ряд сидений можно за доплату в 50 тысяч рублей уже в стартовом исполнении Executive. Но сидеть в багажнике не очень удобно, да и благами цивилизации «провинившиеся» пассажиры обделены – нет ни отдельных воздуховодов, ни USB-розеток. Дети и люди ростом ниже среднего смогут проехать тут пару часов без громких жалоб.

А вот на втором ряду места действительно очень много, есть откидной подлокотник, дефлекторы системы вентиляции, крючки для одежды, регулировка спинок по углу наклона и даже подогрев сидений.

Про адаптацию к российским условиям, к счастью, действительно не забыли – помимо задних сидений, обогреваются передние кресла, руль и лобовое стекло. Клиренс увеличен до 200 мм, программа управления двигателем откалибрована под использование бензина «Аи-92», русифицированы мультимедийный комплекс и бортовой компьютер.

© VGV

Поддержки Android Auto и Apple CarPlay у «комбайна» с сенсорным экраном нет, но имеются встроенные сервисы «Яндекса», включая навигатор. Приятно, что сам 10-дюймовый дисплей удачно вписан в архитектуру передней панели, а не торчит из нее, как телевизор на тумбочке.

Но салон VGV U75 Plus буквально кричит о том, что ему очень много лет. С современными китайскими машинами его роднит только нарисованное нечто со странной графикой на месте приборного щитка.

Загибайте пальцы. На спицах руля есть крупные кнопки, и это хорошо. Плохо, что сам руль не регулируется по вылету. У кресла водителя нет поясничного подпора. Отдельный блок управления климатической установкой тоже удобнее (пусть и сенсорный), но установлен здесь обычный кондиционер.

Шайба управления коробкой передач «съела» много пространства на центральном тоннеле, а сам он щедро покрыт черным глянцевым пластиком, который моментально покроется царапинами. Гаджетоманы тоже будут недовольны, на весь салон – всего 3 USB-зарядки.

© VGV

© VGV

© VGV

© VGV

© VGV

© VGV

© VGV

© VGV

Сюрприз под капотом

Тем удивительнее, что под капотом (у него, кстати, есть пневмоупор) VGV U75 Plus – бензиновый турбомотор объемом 2 литра и современный 8-ступенчатый «автомат» с гидротрансформатором! Мощность двигателя для российского рынка – 199 л.с., крутящий момент – впечатляющие 380 Н∙м.

Разгон до сотни неплох для крупного кроссовера – 8,2 секунды, максимальная скорость – 210 км/ч. То есть, VGV U75 Plus по динамическим характеристикам превосходит Geely Monjaro. Да и в пробках «автомат» работает плавнее, чем «робот» у Geely, не допуская неприятных рывков.

Привод у VGV U75 Plus – только передний, поэтому внедорожных режимов работы электроники здесь нет. Для скользкой дороги лучше переключиться в «Снег», а для экономии топлива предназначен «Эко». При этом у VGV зачем-то имеется система помощи при спуске.

© VGV

Сколько стоит VGV U75 Plus

Логично, что VGV U75 Plus оказался дешевле своих более известных конкурентов, но цены все равно не назвать привлекательными. Кроссовер в комплектации Executive с пятиместным салоном стоит 2 949 900 рублей (без учета скидок за оформление кредита и trade-in), доплата за третий ряд сидений – 50 тысяч, за окраску цветным металликом – 30 тысяч.

Оснащение приличное – фронтальные и боковые подушки безопасности, светодиодная оптика, бесключевой доступ, 18-дюймовые колеса, обивка сидений экокожей, «зимний» пакет, камеры кругового обзора, электропривод кресла водителя и двери багажника. Флагманское исполнение VGV U75 Plus Premium на 150 тысяч дороже (3 149 900 рублей), в эту сумму входят панорамная крыша, подогрев задних сидений, видеорегистратор, «музыка» с сабвуфером, система автоматического экстренного торможения при возникновении препятствия спереди и предупреждение о выезде из полосы.

© VGV

Но ни в одной комплектации нет надувных занавесок безопасности, датчика дождя, двухзонного климат-контроля, активного «круиза» и контурной подсветки. Поэтому вряд ли машина будет пользоваться хорошим спросом, пусть дилеры и пытаются завлечь клиентов заводской гарантией 5 лет или 150 000 км, а также различными акциями вроде бесплатного первого ТО.