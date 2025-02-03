Toyota объяснила, почему у нового 4Runner нет «механики». Представитель компании заявил Car and Driver, что среди американских клиентов большого спроса на такую модификацию не было. При этом теоретически Toyota 4Runner с 6-ступенчатой «механикой» возможна: поскольку архитектура внедорожника TNGA-F такая же, как у актуального пикапа Tacoma, с бензиновым 2,4-литровым турбомотором i-Force может сочетаться не только 8-ступенчатый автомат.

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Toyota 4Runner шестого поколения дебютировал в прошлом году, и технически внедорожник близок к грузовичку Tacoma. Однако у пикапа 6-ступенчатая «механика» есть в комбинации с турбомотором 2.4 (274 л.с., 420 Нм), а внедорожник бывает только с автоматом. Если клиенты попросят, трёхпедальный 4Runner тоже появится, но в США такой расклад маловероятен.

Дело в том, что Toyota 4Runner доступен только с автоматом 25 лет: от «механики» отказались после 2000 модельного года в третьем поколении модели. На других рынках предлагают идеологически похожий внедорожник Fortuner, и у него остаётся 5-ступенчатая «механика» в связке со старым бензиновым «атмосферником» объёмом 2,7 литра. Однако за океаном предпочитают двухпедальные варианты.

В США в сегменте новых пикапов только Toyota Tacoma бывает с «механикой»: все остальные модели вне зависимости от габаритных размеров и типа силовой установки лишены педали сцепления. Причина проста: по статистике ручную коробку передач выбирает 2 процента клиентов! Среди внедорожников на «ручке» доступны только Ford Bronco и Jeep Wrangler.