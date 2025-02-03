Основные признаки изношенного автомобиля

Опытные перекупщики всегда знают, на что у автомобиля стоит смотреть в первую очередь. И этому вам нужно у них поучиться, если вы не хотите попасть на дорогостоящий ремонт подержанной машины.

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Ремень безопасности. Сильно протёртая лента говорит о том, что машиной часто пользовались. Значит, у авто большой пробег. Странные пятна или плесень на ленте могут указывать на то, что машина была в воде. Тревожный признак — разболтанный замок ремня, ведь это значит, что водитель пристёгивался регулярно и километраж у автомобиля приличный. Проверьте также, совпадает ли дата на бирке ремня с годом выпуска машины.

Винты и крепежи. Всегда перед покупкой смотрите под капот и на болты, на которые крепятся двери, капот, крылья. Если видны следы откручивания — значит, этот элемент снимали. Соответственно, был ремонт автомобиля. «Зазоры» также ровняют только после аварии.

Резина педалей и руль. При пробеге 50−70 000 км они должны быть в хорошем состоянии и без сильного износа. Если же километраж больше 150 000 км — на сцеплении или тормозе будут потёртости и дырки. Если кожа на руле порвана, протёрта прямо до основания либо пластик местами сильно блестит — вероятнее всего, пробег машины уже давно больше 200 000 км.

Лакокрасочное покрытие. Если автомобиль битый или красился он «кустарно», то краска может на нём быть неравномерной. Особенно это заметно на стыках деталей. Чтобы это проверить, проведите пальцем по границам дверей, крыла и капота. Резкого перехода текстуры или цвета там быть не должно. Также вы можете открыть двери, капот и посмотреть, как прокрашены внутренние части кузова. Краска на них должна лежать ровно и без подтёков.

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Стёкла. Дата производства стекла должна совпадать с датой производства машины. Правда, допускается разница плюс-минус один год. Если заменено переднее стекло, то ничего страшного. Насторожить должна замена сразу нескольких стёкол, особенно боковых.

Днище и подвеска. На днище будут ржавые пятна, если автомобиль долго стоят или ездил по химически активным реагентам. Свежий антикор может говорить о том, что владелец у машины заботливый, или быть попыткой скрыть ржавчину.

Запах в салоне. Тревожный сигнал — стойкий запах плесени или влаги в салоне автомобиля. Это значит, что у него проблемы с герметичностью или он пережил наводнение. Также проверьте, не влажные ли ковры и обивка, нет ли под ними следов сырости.

Состояние выхлопа. Признаки проблем с двигателем — это густой дым белого, синего или чёрного цвета. Всё это ведёт к серьёзным затратам на ремонт.