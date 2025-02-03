Что делают со старым асфальтом

В действительности старый асфальт — довольно ценная вещь. Этот материал можно, например, переработать и в определённых случаях использовать ещё раз.

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Асфальт пятой категории. В большинстве случаев старый асфальт используется для укладки дорог, которые не будут подвергаться повышенным нагрузкам. Это могут быть тротуары, дорожки для велосипедов, подъезды к домам. При этом для большей прочности к смеси добавляют свежий цемент или битум.

Использование в качестве строительного заполнителя. Нередко асфальт добавляют в новую асфальтовую смесь, заполняя таким образом поры между щебнем.

Спортивные площадки и дорожки. У крошки из асфальта хорошие амортизирующие свойства, есть устойчивость к воздействию внешней среды.

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Обочины и ямочный ремонт. Асфальтовой крошкой могут засыпать обочины или ремонтировать при помощи неё ямы.

Дренажные системы. К примеру, старый асфальт может использоваться для создания подпорных стенок или других конструкций, для которых важно, чтобы через материал свободно проходила вода.

Производство новых строительных материалов. Из асфальтовой крошки некоторые компании могут сделать плитку.