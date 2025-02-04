Как купить новую машину на выгодных условиях

Россиянам дали совет, как купить новую машину на очень выгодных условиях. Ситуация на российском автомобильном рынке в последнее время развивается довольно странно — цены на машины растут, но при этом… падают. «АвтоВзгляд» проанализировал ситуацию и утверждает, что сейчас реально купить новый автомобиль по цене ниже рыночной.

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В настоящем у дилеров работает простая формула: чтобы новый китайский автомобиль принёс автосалону прибыль от реализации, его нужно продать быстрее, чем за 30 дней. Иначе получаем убыток.

Существует так называемый «жёлтый сток» — машины, которые выкуплены у дистрибьютора и принадлежит дилеру. Каждый день простоя этих автомобилей стоит денег. А их, по оценкам разных экспертов, от 400 тысяч до 700 тысяч. Это будут модели 2024 и даже 2023 года, но сторговаться по ним сейчас можно очень выгодно, считают эксперты.

И тут есть нюанс: чем меньше дилер, тем больше у него интереса заключить сделку, потому что ему хочется быстрее получить деньги за «долгостой». Поэтому у таких дилеров стоит сразу спросить про «жёлтый сток». Есть большой шанс, что вас сразу примут за нужного клиента.

Что касается автокредита, то нужно очень серьёзно оценить свои возможности. Погасить кредит можно и через прописанные три месяца, сократив тем самым переплату. Продавцы рассчитают любой вариант, но стоит продумать всё до мелочей — на кону большие деньги.

В начале 2025 года покупка машины отличается от сделок прошлого года. Найти хороший автомобиль, который устроит и по форме, и по содержанию, и по цене можно, но придётся поездить по дилерам, прицениться и обсчитать не один вариант, советуют эксперты.