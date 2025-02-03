Почему в Porsche не готовы отказываться от «механики»

В Porsche объяснили, почему не готовы отказываться от «механики»
В Porsche объяснили, почему не готовы отказываться от «механики». Босс GT-подразделения немецкой марки Андреас Пройнингер на презентации обновлённого 911 GT3 заявил журналистам, что полный переход на «роботы» PDK не планируется. Руководитель Porsche перечислил неоспоримые преимущества «механики» и высказал своё личное отношение к таким коробкам передач. По мнению Пройнингера, сохранение «ручки» крайне важно для компании.
Босс Porsche GT заявил, что малый вес «механики» способствует меньшему расходу топлива и уменьшению выбросов, вдобавок, в моменте у водителя больше запас мощности, поскольку внутреннее сопротивление такой коробки передач намного меньше, чем у «робота» с двумя сцеплениями. Андреас Пройнингер подчеркнул, что в реальном мире вариант с педалью сцепления экономичнее и экологичнее, чем PDK: «это факт».
Также специалист напомнил об эмоциональном аспекте. Связка «механики» с высокооборотистым бензиновым двигателем — это «огромный фактор веселья». А поскольку Porsche в какой-то степени выпускает автомобили для развлечений, а не просто средства передвижения, о фане забывать нельзя.
«Мы должны добиваться улыбок», — подчеркнул босс GT.
Всегда хорошо иметь выбор, и у меня всегда была мысль выпустить облегченную версию с «механикой». В какой-то мере Porsche 911 R был проектом по развитию коробки передач, которая у нас есть и сегодня.
«Я не против переключать передачи вручную даже на трассе, хотя точно знаю, что PDK быстрее», — признался Пройнингер.
Клиенты энтузиазм разделяют: на обычном 911 GT3 выбирают «ручку» 46%, на версии Touring — 75%.