Почему в Porsche не готовы отказываться от «механики»

В Porsche объяснили, почему не готовы отказываться от «механики». Босс GT-подразделения немецкой марки Андреас Пройнингер на презентации обновлённого 911 GT3 заявил журналистам, что полный переход на «роботы» PDK не планируется. Руководитель Porsche перечислил неоспоримые преимущества «механики» и высказал своё личное отношение к таким коробкам передач. По мнению Пройнингера, сохранение «ручки» крайне важно для компании.

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Босс Porsche GT заявил, что малый вес «механики» способствует меньшему расходу топлива и уменьшению выбросов, вдобавок, в моменте у водителя больше запас мощности, поскольку внутреннее сопротивление такой коробки передач намного меньше, чем у «робота» с двумя сцеплениями. Андреас Пройнингер подчеркнул, что в реальном мире вариант с педалью сцепления экономичнее и экологичнее, чем PDK: «это факт».

Также специалист напомнил об эмоциональном аспекте. Связка «механики» с высокооборотистым бензиновым двигателем — это «огромный фактор веселья». А поскольку Porsche в какой-то степени выпускает автомобили для развлечений, а не просто средства передвижения, о фане забывать нельзя.

« М ы д о л ж н ы д о б и в а т ь с я у л ы б о к » , — п о д ч е р к н у л б о с с G T .

Всегда хорошо иметь выбор, и у меня всегда была мысль выпустить облегченную версию с «механикой». В какой-то мере Porsche 911 R был проектом по развитию коробки передач, которая у нас есть и сегодня.

« Я н е п р о т и в п е р е к л ю ч а т ь п е р е д а ч и в р у ч н у ю д а ж е н а т р а с с е , х о т я т о ч н о з н а ю , ч т о P D K б ы с т р е е » , — п р и з н а л с я П р о й н и н г е р .

Клиенты энтузиазм разделяют: на обычном 911 GT3 выбирают «ручку» 46%, на версии Touring — 75%.