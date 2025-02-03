Как правильно хранить ценные автомобили

На первый взгляд кажется, что вопрос сохранения автомобилей стоит только перед коллекционерами и прочими обеспеченными людьми, которые просто не успевают ездить на всех своих машинах. Но такие ситуации куда более распространены. Вы хотите купить подержанный кабриолет на лето? Намерены сохранить дедушкину «Волгу»? Пересели на электромобиль, но оставили любимую бензиновую «зажигалку»? Тогда наши советы вам пригодятся.

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О том, какие практики сохранения автомобилей существуют сегодня и что можно и нужно сделать даже в обычном гараже, нам рассказал Глеб Рачко, основатель компании OldtimerCars. Будучи экспертом по импорту, экспорту и реставрации классических автомобилей, он имеет дело как с коллекционерами, так и с инвесторами. Эти люди заинтересованы в сохранении своих автомобилей, как никто другой, и охотно перенимают лучшие европейские методы. Некоторые из них довольно затратны, но другие вполне применимы в обычной жизни.

Оптимальные климатические условия

Одним из главных параметров, влияющих на сохранность автомобиля, является влажность воздуха. Многолетняя практика английский и немецких автоантикваров доказала, что оптимальной является влажность воздуха в 50%. При этом показателе не подвергается коррозии металл и не сохнет кожа и дерево. Для поддержания этого уровня можно использовать и системы кондиционирования, и различные осушители воздуха.

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Оборудование нужно подбирать в зависимости от помещения — его объема и герметичности. Стоимость самого простого осушителя, способного поддерживать заданный уровень влажности на площади 10 квадратных метров, составляет около 20 тысяч рублей. А производственные осушители, способные перерабатывать до 20 000 кубометров воздуха в час стоят более миллиона рублей.

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Температура хранения олдтаймеров не столь важна, как влажность воздуха, и может колебаться в положительных значениях от 15 до 30 ºС. Гораздо более важным является отсутствие ее перепадов. Ведь быстрая смена даже нескольких градусов отрицательно сказывается почти на всех материалах, которые по законам физики сжимаются или расширяются, ускоряя старение.

Способы персонального хранения

Если нет возможности обеспечить оптимальные условия хранения во всем помещении, то можно создать микроклимат вокруг машины или мотоцикла, поместив его в специальный чехол. Причем это может быть просто накидка из ткани, герметичный «кокон» или персональный бокс.

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Первый вариант — самый доступный, но и самый бессмысленный. Особенно если это обычный универсальный чехол, сделанный для современных машин. Он может защитить автомобиль разве что от пыли, да и то частично. Более приемлем чехол, сшитый на заказ, — при таком варианте выбранный материал и прилегающая форма, обеспечивают большую защиту. Но даже самый лучший чехол может сберечь олдтаймер от загрязнений и действия солнечных лучей, но не обеспечит необходимый климат.

На Западе существует несколько десятков предложений по хранению автомобилей в «коконах» или капсулах. В отличие от чехлов, они герметично закрывают весь автомобиль, а в некоторые еще закачиваются специальные наполнители (инертный газ или особые аэрозоли), которые являются консервантами и замедляют процессы разрушения.

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Обычно кокон состоит из двух частей — прочное дно, на которое заезжает транспортное средство, и верхнюю секцию. Они соединяются между собой различными способами, главная задача которых — обеспечение герметичности. В Европе стоимость подобных изделий составляет от 300 до 1500 евро, в зависимости от конструкции, материалов, объема и дополнительного оборудования. Такие капсулы могут использоваться и стационарно, для зимнего хранения, и для создания защиты во время транспортировки и участия в выставках на открытом воздухе.

Еще одним видом хранения является персональный бокс. Он может быть и в виде сборной конструкции из полиэтилена, и достаточно монументальным сооружением, больше похожим на гараж. Такой вариант может подойти для хранения автомобиля на участке рядом с домом, когда не нужно создавать отдельный фундамент, а достаточно ровной площадки и доступа к электросети. Самые простые варианты стоят от 1000 евро, а дорогие и долговечные сооружения сопоставимы по цене с небольшими сборными домами.

© Lamborghini

Одна из современных технологий, применяемых при использовании герметичного чехла — Vapor Corrosion Inhibitors (VCI's) — паронанесение антикоррозийного ингибитора, применялась с середины 70-х в американской армии и в NASA. Частицы, содержащиеся в паре, притягиваются металлом и создают молекулярную пленку, препятствующую контакту с водой.

Где смазываем, что затыкаем?

Если с местом хранения нужно определяться заранее, то подготовкой олдтаймера к «спячке» можно заняться только при его наличии. Здесь опять же могут помочь советы бывалых владельцев из Европы.

© BMW

В первую очередь нужно хорошо вымыть автомобиль. Наружные загрязнения могут послужить катализатором для начала процесса ржавления, а грязь внутри салона — к развитию грибка и плесени. После промывки олдтаймер требуется просушить. Если машина хранится в помещении с правильными условиями, то ее лучше накрыть легким чехлом из мягких тканей, который защитит от пыли и царапин, и позволит олдтаймеру «дышать».

Не стоит плотно закрывать окна в салоне. Достаточно оставить небольшие щели для циркуляции воздуха. Можно положить на сиденья по пачке соды — она абсорбирует лишнюю влагу, и наоборот отдаст ее при высыхании. Двери, крышки капота и багажника нужно обработать тонким слоем силиконовой смазки или вазелина на поверхности уплотнения для предотвращения прилипания к поверхности краски.

© Motorcar Classics Storage

Еще стоит подложить небольшие предметы под щетки стеклоочистителей, чтобы они не прилипли к стеклу. У кабриолетов с мягкой крышей лучше ее поднять, чтобы избежать складок и замятий.

Все технические жидкости должны полностью заполнять предназначенные для них резервуары, чтобы сократить возможность конденсации. Исключение составляет только система охлаждения, если используется вода — ее нужно слить и просушить радиатор. Для предотвращения появления ржавчины в баке, лучше его полностью наполнить бензином. Единственное, если консервация продолжалась не один сезон, этот бензин лучше не использовать из-за его расслоения, и слить из всех систем, включая карбюратор.

© Dourado Luxury Car

Также перед «пробуждением» нужно поменять фильтры и всё масло, которое не любит долгого бездействия. Его слив поможет избавиться от возникшего конденсата, а также уберется его излишек, залитый для лучшего хранения.

Для сохранения подвески в рабочем состоянии следует поставить под раму или кузов специальные подставки. Они должны снимать нагрузку с упругих элементов и избежать возникновения плоских пятен на шинах. Но подставки не должны быть слишком высокими, чтобы не растягивались пружины. После установки подпоров нужно проверить, ровно ли располагается кузов: небольшой крен может привести к необратимой деформации. Также рекомендуется покрыть консервирующей смазкой узлы и поверхности трения в подвеске, рулевом управлении и трансмиссии.

© Westside Collector Car Storage

Если автомобиль стоит на своих колесах, без использования подпорок, то обычно раз в месяц нужно менять их положения и проверять давления в шинах, что бы не появились «пролежни».

Разряженный аккумулятор — это всегда неприятный сюрприз, который, к тому же, не продлевает жизнь батарее. Не помешает приобрести специальное зарядное устройство, которое работает от сети 220 В, имеет защиту от ошибочного соединения и универсальные зажимы на клеммы. Стоят такие девайсы недорого и не требуют специальных настроек — всё полностью автоматизировано.

© OTTO Summer Storage

Но на время долгой стоянки аккумулятор лучше извлекать из автомобиля (это совет прежде всего для автомобилей, в которых еще практически нет электронных систем). Снятый аккумулятор лучше хранить на изолированных поверхностях (например, на деревянной доске) и не на полу. Шестивольтовые аккумуляторы надо проверять раз в неделю, в случае утечки — подзаряжать. Для 12-вольтовых такая проверка необходима ежемесячно.

При очень долгом хранении (когда счет времени идет уже не на месяцы, а на годы) не стоит пренебрегать химией, предназначенной для различных деталей и материалов. Существуют специальные составы для обработки хрома, пластика, резиновых деталей (их срок службы в 3–5 лет может быть увеличен на 50%). Можно использовать присадки для предотвращения образования конденсата в двигателе (подойдут присадки для водных моторов), которые распыляются в карбюратор и в цилиндры. Прежде чем наносить тот или иной препарат, нужно ознакомиться с инструкцией и при возникновении сомнений попробовать препарат на незаметном участке или отказаться от него.

© Canepa Storage

Как бы смешно это ни звучало, но нужно позаботиться о том, чтобы грызуны не использовали олдтаймер в качестве еды или дома. И если с тем, что крысы перегрызают провода, можно бороться только глобальным уничтожением вредителей с помощью яда или ловушек, то их поселения в выхлопной системе можно избежать, заткнув трубу тряпкой.

Все эти заботы о старом автомобиле сопоставимы с ухаживанием за пожилым родственником. Но кроме морального удовлетворения, хорошее состояние олдтаймера имеет и материальную компенсацию. Хотя, по мнению владельца крупной сети центров по работе с ретромашинами Beaufort Restoration Services Майка Вильямса, как и большинства европейских колекционеров, «вся техника работает лучше всего, когда она используется. Даже самый простой мотоцикл страдает при хранении, а сложные машины могут стать кошмаром». /m