Абсолютно новый Volkswagen Teramont полностью раскрыт до премьеры. Китайский портал Autohome поделился снимками экстерьера и интерьера вседорожника второго поколения. Volkswagen Teramont пытается подражать электромобилям: появились дверные ручки с выдвижным механизмом, обтекаемые колёсные диски, между фарами заглушка, а у выхлопной системы не осталось даже имитации. Старт продаж в Поднебесной ожидается до конца первого квартала.

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Характеристики нового Volkswagen Teramont известны благодаря Минпромторгу КНР. Кроссовер увеличится в размерах: на 106 мм в длину, на 2 мм в ширину и на 15 мм в высоту. При этом расстояние между осями прежнее (2980 мм), что намекает на прежнюю платформу. Сертифицированы две версии: базовая 380 TSI и топовая 450 TSI 4Motion; обе с 2,0-литровым турбомоторами.

Двигателя VR6 в линейки Volkswagen больше нет, поэтому переход на рядные «турбочетвёрки» ожидаем. Штатно агрегат выдаёт 214 лошадиных сил и сочетается с передним приводом, опционально доступна 272-сильная версия с полным приводом. Преселективный 7-ступенчатый «робот» безальтернативен, как и умеренно-гибридный «довесок».

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

В салоне без откровений: Volkswagen Teramont подражает новому Tiguan. Прямоугольный экран виртуальных приборов, крупный тачскрин медиасистемы, высокий центральный тоннель с блоком беспроводной зарядки и одинокой шайбой. Стояночный тормоз электронный, режимы движения переключаются подрулевым рычажком. Возможно, у кроссовера будет третий экран перед пассажиром. Все подробности о модели ожидаются в течение пары месяцев.