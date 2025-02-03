Названы главные плюсы моторного масла с нулевой вязкостью

Директор по исследованиям и разработкам компании Rolf Lubricants East Артем Чальцев рассказал "Российской газете", чем моторные масла с вязкостью 0W лучше других масел.

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" М а с л а - н у л ё в к и ( в я з к о с т ь ю 0 W ) о б л а д а ю т р я д о м у н и к а л ь н ы х с в о й с т в , к о т о р ы е д е л а ю т и х о с о б е н н о п р и в л е к а т е л ь н ы м и . Т а к и е м а с л а о б е с п е ч и в а ю т б ы с т р ы й з а п у с к д в и г а т е л я п р и н и з к и х т е м п е р а т у р а х , а т а к ж е н а д ё ж н о з а щ и щ а ю т д в и г а т е л ь в у с л о в и я х э к с т р е м а л ь н ы х н а г р у з о к . В т о ж е в р е м я м н о г и е п о л а г а ю т , ч т о м a c л a к л а с с а в я з к о с т и 0 W н у ж н ы т о л ь к о в о ч е н ь х о л о д н ы х р е г и о н а х з и м о й , а в о с т а л ь н ы х р е г и о н а х б е с п о л е з н ы . Э т о у т в е р ж д е н и е н е в е р н о . Н и ж н и й п о р о г в я з к о с т и ( ц и ф р а п е р е д W ) н а п р я м у ю в л и я е т н а с к о р о с т ь с м а з ы в а н и я д в и г а т е л я п р и х о л о д н о м з а п у с к е . М а с л а с в я з к о с т ь ю 0 W с о з д а ю т п о т о к м а с л а в у з л а х д в и г а т е л я в д в а р а з а б ы с т р е е , ч е м м а с л а с в я з к о с т ь ю 5 W , и в н е с к о л ь к о р а з б ы с т р е е , ч е м 1 0 W . Э т о о з н а ч а е т , ч т о м а с л о с в я з к о с т ь ю 0 W - 4 0 л у ч ш е з а щ и т и т д в и г а т е л ь п р и х о л о д н о м п у с к е , ч е м м а с л о 5 W - 4 0 п р и л ю б о й о т р и ц а т е л ь н о й т е м п е р а т у р е : и в - 5 и в - 3 0 г р а д у с о в Ц е л ь с и я . Е щ е о д и н м и ф у т в е р ж д а е т , ч т о 0 W - 4 0 б о л е е ж и д к о е , ч е м 5 W - 4 0 , и м о ж е т р а с т е к а т ь с я в р а з о г р е т о м д в и г а т е л е , с т а н о в я с ь ж и д к и м к а к в о д а . Н о и э т о н е т а к . Д л я д в и г а т е л я в р а з о г р е т о м с о с т о я н и и и м е е т з н а ч е н и е т о л ь к о в е р х н и й п о р о г в я з к о с т и . М а с л а 0 W - 4 0 и 5 W - 4 0 и м е ю т в я з к о с т ь п р и 1 0 0 ° C в о д н о м д и а п а з о н е , н е з а в и с и м о о т т о г о , к а к о е ч и с л о с т о и т п е р е д W , и в р а з о г р е т о м д в и г а т е л е в ы п о л н я ю т с в о ю ф у н к ц и ю о д и н а к о в о " , - о т м е т и л с п е ц и а л и с т .

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