Названы главные плюсы моторного масла с нулевой вязкостью

Автоэксперт Чальцев назвал главные плюсы моторного масла с нулевой вязкостью
Директор по исследованиям и разработкам компании Rolf Lubricants East Артем Чальцев рассказал "Российской газете", чем моторные масла с вязкостью 0W лучше других масел.
"Масла-нулёвки (вязкостью 0W) обладают рядом уникальных свойств, которые делают их особенно привлекательными. Такие масла обеспечивают быстрый запуск двигателя при низких температурах, а также надёжно защищают двигатель в условиях экстремальных нагрузок. В то же время многие полагают, что мacлa класса вязкости 0W нужны только в очень холодных регионах зимой, а в остальных регионах бесполезны. Это утверждение неверно. Нижний порог вязкости (цифра перед W) напрямую влияет на скорость смазывания двигателя при холодном запуске. Масла с вязкостью 0W создают поток масла в узлах двигателя в два раза быстрее, чем масла с вязкостью 5W, и в несколько раз быстрее, чем 10W. Это означает, что масло с вязкостью 0W-40 лучше защитит двигатель при холодном пуске, чем масло 5W-40 при любой отрицательной температуре: и в -5 и в -30 градусов Цельсия. Еще один миф утверждает, что 0W-40 более жидкое, чем 5W-40, и может растекаться в разогретом двигателе, становясь жидким как вода. Но и это не так. Для двигателя в разогретом состоянии имеет значение только верхний порог вязкости. Масла 0W-40 и 5W-40 имеют вязкость при 100°C в одном диапазоне, независимо от того, какое число стоит перед W, и в разогретом двигателе выполняют свою функцию одинаково", - отметил специалист.
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