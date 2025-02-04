Надо ли заводить мотор при простое автомобиля

Эксперт "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, важны ли короткие запуски автомобиля во время длительных простоев.

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По его словам, не все автовладельцы используют авто на постоянной основе. Машину могут оставить без движения на неделю, а иногда и на несколько месяцев. Отвечая на вопрос, необходимо ли заводить машину в таких условиях, надо учитывать два фактора. Первый - работа на холостых оборотах способствует образованию нагара на стенках цилиндров, особенно в изношенных моторах. Второе - надо помнить, что от простоя быстро садится аккумуляторная батарея, а от долгого неиспользования машина может попросту не завестись.

Для решения проблемы надо учитывать, что машина машине рознь. И если в простых советских автомобилях для сохранения жизни аккумулятора было достаточно отключить батарею путем снятия минусовой клеммы с аккумулятора, то в современных автомобилях такая операция не всегда полезна. Это может сопровождаться рядом мелких неисправностей.

Самым действенным способом, по мнению эксперта, до сих пор остаются портативные зарядные устройства. Также он советует обязательно время от времени навещать свой автомобиль и давать ему поработать минут 15, чтобы генератор смог подзарядить батарею. Зимой это лучше всего это делать в небольшие морозы, чтобы аккумулятор быстрее принял заряд на себя, резюмировал эксперт.

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