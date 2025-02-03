Сколько стоит Hyundai Palisade в России

"Российская газета" изучила предложения дилеров на автомобильных онлайн-площадках по продаже новых и подержанных автомобилей, выяснив, сколько стоит представленный в конце 2024 года Hyundai Palisade.

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В наличии обнаружилось несколько Hyundai Palisade. Дилер в Симферополе продаёт кроссовер с 281-сильным бензиновым двигателем 2.5 литра и автоматом, привод - передний. Указанная цена - 7,95 млн рублей. В Ростове на продажу выставлен Palisade с аналогичным силовым агрегатом, но с системой полного привода. И это - единственное отличие, так как комплектация та же - Caligraphy, а вот стоимость заметно выше - 9,35 млн рублей.

Цены на Hyundai Palisade под заказ варьируются от 7,1 до 11,4 млн рублей в зависимости от типа силовой установки, комплектации и места доставки кроссовера. Все продавцы указывают, что цена указана с учётом всех расходов для постановки авто на учёт в России.

Ранее "РГ" писала, что очередь на некоторые версии Hyundai Palisade может растянуться на год.