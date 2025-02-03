Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» проводит сервисную кампанию для внедорожников Lada Niva Travel. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн».

« Е с л и в а в т о ц е н т р L a d a о б р а т и т с я в л а д е л е ц в н е д о р о ж н и к а и з с п и с к а , т о н а е г о а в т о м о б и л е н у ж н о в ы п о л н и т ь з а м е н у р ы ч а г а п р и в о д а р е г у л я т о р а д в и ж е н и я т о р м о з о в . П о с л о в а м о д н о г о и з м е н е д ж е р о в а в т о ц е н т р а , н о в ы й р ы ч а г я в л я е т с я б о л е е н а д е ж н ы м » , — с о о б щ а е т п о р т а л .

Отмечается, что все работы будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.

До этого стало известно, что в России компания Kia отзывает автомобили Sportage.

Отзыву подлежат 29,1 тыс. автомобилей Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2014 года по 2016 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведет к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке.

Ранее сообщалось, что топовые внедорожники Tank 500 попали под отзывную кампанию в России.