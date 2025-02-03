"АвтоВАЗ" отзовет внедорожники Lada Niva Travel для ремонта тормозов

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» проводит сервисную кампанию для внедорожников Lada Niva Travel. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн».

«Если в автоцентр Lada обратится владелец внедорожника из списка, то на его автомобиле нужно выполнить замену рычага привода регулятора движения тормозов. По словам одного из менеджеров автоцентра, новый рычаг является более надежным», сообщает портал.

Отмечается, что все работы будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.

До этого стало известно, что в России компания Kia отзывает автомобили Sportage.

Отзыву подлежат 29,1 тыс. автомобилей Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2014 года по 2016 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведет к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке.

Ранее сообщалось, что топовые внедорожники Tank 500 попали под отзывную кампанию в России.

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