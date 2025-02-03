Россияне массово избавляются от премиальных машин
Россияне избавляются от премиальных машин. В 2024 году на российском рынке значительно выросло количество предложений о продаже подержанных премиальных автомобилей. Как сообщает IZ.RU со ссылкой на исследование «Авто.ру», количество объявлений увеличилось на 22%. Из них львиную долю предложений составляет продукция немецких брендов.
По данным аналитиков, 60% предложений на вторичном рынке приходится на BMW, Mercedes-Benz и Audi, ещё 20% — на японские Toyota и Lexus, а оставшиеся 20% объявлений включают в себя Volvo, Porsche, Land Rover, Infiniti и Volkswagen.
Эксперты связывают тенденцию с ростом цен на обслуживание автомобилей, а также сложности с наличием запчастей, ценами на них, а также проблемами с ПО.
«Отсутствие доступных сервисных центров, проблемы с программным обеспечением — всё это превращает содержание премиальных автомобилей в роскошь. В результате владельцы предпочитают торопиться с продажей своих премиальных машин, опасаясь падения их стоимости», — считает эксперт Юлия Милославская.
Одновременно уточняется, что всё чаще в качестве альтернативы европейскому и японскому премиуму россияне выбирают модели из Поднебесной. В числе лидеров на российском рынке значатся Exeed, Tank и LiXiang.
«Психологический рубеж пройден, китайского автопрома больше не боятся, а покупка перешла из разряда рискового вложения в понятный образ действий. Самые дорогие китайские машины стоят в два-три раза ниже европейского премиума, а бывшие ценители Range Rover пересаживаются на LiXiang и радуются подсветке и электронике. Лишь редкие “староверы” отказываются от новинок и предпочитают привычных европейских производителей», — заключил член правления Союза автосервисов Илья Плисов.