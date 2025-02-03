Россияне избавляются от премиальных машин. В 2024 году на российском рынке значительно выросло количество предложений о продаже подержанных премиальных автомобилей. Как сообщает IZ.RU со ссылкой на исследование «Авто.ру», количество объявлений увеличилось на 22%. Из них львиную долю предложений составляет продукция немецких брендов.

По данным аналитиков, 60% предложений на вторичном рынке приходится на BMW, Mercedes-Benz и Audi, ещё 20% — на японские Toyota и Lexus, а оставшиеся 20% объявлений включают в себя Volvo, Porsche, Land Rover, Infiniti и Volkswagen.

Эксперты связывают тенденцию с ростом цен на обслуживание автомобилей, а также сложности с наличием запчастей, ценами на них, а также проблемами с ПО.

« О т с у т с т в и е д о с т у п н ы х с е р в и с н ы х ц е н т р о в , п р о б л е м ы с п р о г р а м м н ы м о б е с п е ч е н и е м — в с ё э т о п р е в р а щ а е т с о д е р ж а н и е п р е м и а л ь н ы х а в т о м о б и л е й в р о с к о ш ь . В р е з у л ь т а т е в л а д е л ь ц ы п р е д п о ч и т а ю т т о р о п и т ь с я с п р о д а ж е й с в о и х п р е м и а л ь н ы х м а ш и н , о п а с а я с ь п а д е н и я и х с т о и м о с т и » , — с ч и т а е т э к с п е р т Ю л и я М и л о с л а в с к а я .

Одновременно уточняется, что всё чаще в качестве альтернативы европейскому и японскому премиуму россияне выбирают модели из Поднебесной. В числе лидеров на российском рынке значатся Exeed, Tank и LiXiang.