Подсчитана доля машин с автоматической коробкой в РФ

Эксперты агентства "Автостат" подсчитали, что по итогам 2024 года в РФ было продано около 1,1 миллиона новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией, что составляет рекордные 69% от общего объема рынка.

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Больше половины проданных машин с двумя педалями принадлежит следующим брендам - лидером среди них является Haval с показателем в 176,8 тысяч штук. На втором месте находится Geely - ее значения 148,4 тысяч штук. В тройку вошла и Chery -148,1 тысяч штук. На четвертом месте оказался Changan, который реализовал 106 тысяч таких автомобилей.

В десятку самых популярных машин с автоматизированной трансмиссией в ушедшем году вошли Omoda, Exeed, Lada, Belgee, Jetour и Tank. Однако их результаты не дотягивают до 50 тысяч единиц по каждой конкретной марке.

Отдельно стоит упомянуть, что доля "автоматов" среди моделей Haval и Jetour составляет 93%, а у Chery - 94%. А бренды Belgee, Exeed и Omoda имеют показатели уровне 100%. При этом у "Лады" на долю реализованных машин с автоматизированными коробками показатели оказались минимальными - лишь 9%.

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