«За рулем» назвал главную проблему китайского кроссовера Geely Coolray

Кроссовер Geely Coolray известен у нас с 2019 года и за это время прочно вошел в ряды однозначных бестселлеров. Размером с популярную некогда Hyundai Creta, он был первенцем Geely в плане использования платформы BMA (B‑segment Modular Architecture) от Volvo.

Эксперт Илья Хлебушкин в новом номере журнала «За рулем» подробно рассказал о том, что происходит с такими машинами, намотавшими по нашим дорогам первые сотни тысяч километров.

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»: – Долговечность кузова у Geely отнюдь не вольвовская. Лакокрасочное покрытие не отличается завидными толщиной и прочностью, так что количество сколов и потертостей способно удручить уже через год-два. И защита от коррозии для наших условий нужна посерьезнее: если все внешние панели, кроме крыши, защищены цинком, то снизу цинкового слоя нет – наш прибор его не обнаружил. В зоне риска – пороги и сварные швы лонжеронов.

Но это не единственная проблема Кулрея – есть как минимум еще одно слабое место.

Вместе с тем, все совсем не так мрачно, и финал материала о Geely Coolray в новом «За рулем» отчасти парадоксален. Не будем спойлерить – вам точно стоит прочитать это лично.

Все моменты, на которые стоит обратить внимание владельцам Geely Coolray и тем, кто собирается таковым стать, – в февральском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Ильи Хлебушкина «Не Volvo» из журнала «За рулем» № 02 за 2025 год.