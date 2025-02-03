Эксперт Ракитин объяснил, почему не стоит экономить на полировке кузова авто

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Автовладельцы могут сэкономить на некоторых работах по обслуживанию автомобиля, но не стоит самостоятельно заниматься полировкой кузова. Таким советом поделился главный редактор издания Quto Максим Ракитин.

« Н а ч н е м с к у з о в а . Е с л и у в а с н е т о п ы т а р а б о т ы с п о л и р о л ь ю , т о э к о н о м и т ь – н е о ч е н ь х о р о ш о . П о т о м у ч т о т а к м о ж н о и с п о р т и т ь л а к о к р а с о ч н о е п о к р ы т и е а в т о м о б и л я . Н е л ь з я и с п о л ь з о в а т ь а г р е с с и в н ы е с о с т а в ы , т а к и е к а к у а й т - с п и р и т , р а с т в о р и т е л и и в с е о с т а л ь н о е . О н и м о г у т н а р у ш и т ь л а к , и н а к у з о в е п о я в я т с я п я т н а . Э т о о ч е н ь п л о х о » , – п е р е ч и с л и л г л а в р е д .

Ракитин допускает при наличии соответствующего инструмента или полировальных машин очистить некоторые участки, но глубокая и профессиональная полировка кузова относится к дорогостоящей процедуре на СТО, поэтому ее лучше доверить профессионалам, чтобы не совершить ошибку. Что касается чистки салона автомобиля, то с этим владелец справится самостоятельно, и сэкономит при этом, подчеркнул эксперт.

« В с а л о н м о ж н о к у п и т ь х о р о ш и й к а ч е с т в е н н ы й п о л и р о л ь . О н и с е й ч а с в б о л ь ш о м к о л и ч е с т в е п р е д с т а в л е н ы н а р ы н к е . Г л а в н о е , п р а в и л ь н о п о д о б р а т ь п о д н а т у р а л ь н у ю к о ж у , э к о к о ж у , т к а н ь и т а к д а л е е . В ы м о ж е т е в с е с д е л а т ь с в о и м и р у к а м и , и м н о г и е а в т о м о б и л и с т ы д е л а ю т э т о с а м и » , – у т о ч н и л г л а в р е д .

Что касается матчасти автомобиля, то, по словам Ракитина, если говорить про двигатель, подвеску и коробку передач, лучше довериться профессионалам.

« Т о е с т ь с в е ч и м ы м о ж е м п о м е н я т ь с а м и . В н у т р и с а л о н н ы й ф и л ь т р м ы м о ж е м п о м е н я т ь с а м и , е с л и м ы з н а е м , г д е о н н а х о д и т с я . М ы м о ж е м п о м е н я т ь в о з д у ш н ы й ф и л ь т р . А у ж е ч т о к а с а е т с я з а м е н ы м а с л а , н а п р и м е р , в т р а н с м и с с и и , т о л у ч ш е о б р а т и т ь с я к л ю д я м , к о т о р ы е о б л а д а ю т с п е ц и а л ь н ы м и и н с т р у м е н т о м и н а в ы к а м и » , — р е к о м е н д о в а л э к с п е р т .

Самостоятельно обслуживать автомобиль не получится без соответствующей квалификации, констатирует Ракитин. Рядовой водитель может сэкономить на полировке кузов специальным средством, чистке салона авто, замене масла, фильтров, свечей, лампочек и тормозных колодок.