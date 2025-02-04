В РФ хотят отменить запрет на стоянку с работающим мотором

Депутат Ярослав Нилов выступил с инициативой пересмотра пункта 17.2 правил дорожного движения, который запрещает стоянку более 5 минут во дворах многоквартирных домов с работающим мотором. Сегодня штраф за это нарушение составляет 1 500 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — 3 000 рублей.

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« В э т о й ч а с т и н е о б х о д и м о п о с м о т р е т ь ф о р м и р о в к у , е ё с к о р р е к т и р о в а т ь , у т о ч н и т ь , з а щ и щ а я и н т е р е с ы п р а в в о д и т е л е й и и х и м у щ е с т в а , и с х о д я и з р е а л ь н ы х р о с с и й с к и х с у р о в ы х п о г о д н ы х у с л о в и й . Т а к о е п и с ь м о б у д е т н а п р а в л е н о Виталию Савельеву как курирующему вице-премьеру», — заявил политик.

По его словам, на территории России есть регионы, где двигатели автомобилей зимой вообще не глушат. В качестве примера он привёл Сибирь.

Кроме того, по мнению Нилова, для многих граждан, которые жалуются на работающие под своими окнами двигатели, «не важна экология, им надо отомстить соседу».