В РФ хотят отменить запрет на стоянку с работающим мотором

Депутат Ярослав Нилов выступил с инициативой пересмотра пункта 17.2 правил дорожного движения, который запрещает стоянку более 5 минут во дворах многоквартирных домов с работающим мотором. Сегодня штраф за это нарушение составляет 1 500 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — 3 000 рублей.
«В этой части необходимо посмотреть формировку, её скорректировать, уточнить, защищая интересы прав водителей и их имущества, исходя из реальных российских суровых погодных условий. Такое письмо будет направлено Виталию Савельеву как курирующему вице-премьеру», — заявил политик.
По его словам, на территории России есть регионы, где двигатели автомобилей зимой вообще не глушат. В качестве примера он привёл Сибирь.
Кроме того, по мнению Нилова, для многих граждан, которые жалуются на работающие под своими окнами двигатели, «не важна экология, им надо отомстить соседу».
«Ну и вообще эта норма, она такая достаточно странная. Кто будет стоять с прибором и зафиксировать, сколько времени работает. Сейчас каким-нибудь активным гражданам вдруг понадобится ходить и секундомером вредить соседям, потому что у них личный конфликт на лестничной клетке», — резюмировал Нилов.