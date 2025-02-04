Владелец Rivian R1T заплатил 7500 долларов за ремонт фонаря

Владелец пикапа Rivian R1T заплатил 7500 долларов за ремонт фонаря. Хозяин автомобиля опубликовал фотографии задней части машины на портале Reddit, предложив пользователям оценить стоимость восстановительных работ. Несмотря на незначительные повреждения, страховая компания выставила автовладельцу счет, сопоставимый со стоимостью средней подержанной машины. При этом хозяин пикапа не раскрыл, почему страховщики оценили повреждения в столь огромную сумму.

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Владелец Rivian R1T рассказал, что въехал задом в небольшую бетонную колонну на парковке. В результате ДТП у пикапа треснул фонарь, а также появилось несколько царапин и едва заметная вмятина.

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Сначала страховая компания оценила ремонтные работы в 1400 долларов (примерно 136 000 рублей по текущему курсу). Однако итоговый счет от дилерского центра оказался на 7490 долларов (около 750 тысяч рублей). Учитывая несерьезность полученных повреждений, выставленный страховщиками счет выглядит невероятным.

В 2022 году водитель Lamborghini Aventador потратил на ремонт суперкара почти 350 тысяч долларов. Мужчина не справился с управлением на гоночной трассе.