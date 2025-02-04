Сравнение Geely Monjaro и Jaecoo J8

В сегменте кроссоверов большую долю занимают китайские модели. Эксперты сравнили самых ярких представителей SUV и выяснили преимущества каждого.

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Geely Monjaro

Экстерьер. Автомобиль внешне напоминает европейскую школу автомобилестроения. Исключением является только выделяющаяся решетка радиатора. Строгий и сдержанный вид - результат родства с Volvo.

Интерьер. Для оформления салона используется много современных решений - алькантара в изумрудном оттенке, вставки "под бронзу", имитация прострочки и прочие детали. Однако пластиковые элементы не отличаются высокой прочностью. Еще один недостаток - отсутствие Android Auto. Подключить смартфон можно только через USB-разъем. Автомобиль обеспечивает достаточный уровень комфорта в салоне - хватает места и в ногах, и над головой. Однако модель, несмотря на высокую стоимость, все еще не предлагает ряд современных опций - функцию массажа кресел или оттоманку.

Техническая часть. В оснащении заявлен 2-литровый мотор мощностью 238 л.с. и классическая 8-ступенчатая АКПП. Настройки данной пары смещены в сторону плавной езды. Однако автомобиль сложно назвать лучшим решением для поездок на большие расстояния.

Jaecoo J8

Экстерьер. Автомобиль за 4.5 млн рублей выглядит по-настоящему дорого и стильно на фоне конкурентов. Среди особенностей - выдвижные дверные ручки, плавный контур кузова. Несмотря на размеры, кроссовер в движении не кажется громоздким. Не возникает проблем и на тесной парковке.

Интерьер. Одна из особенностей J8 - его салон ориентирован на водителя. На передней панели размещен дисплей на 24.6 дюйма, проекция, видеорегистратор и штатный ароматизатор салона. В конструкции предусмотрели большое количество отсеков для мелких вещей.

Техническая часть. За движение кроссовера отвечает 2-литровый мотор на 249 л.с. Расход топлива составляет 10.4 литра на 100 км, а разгоняться с места до 100 км/час автомобиль может за 8.5 секунды. Для модели реализована фирменная подвеска, которая отвечает за плавность хода.