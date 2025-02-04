Из России может уйти еще один крупный китайский бренд

Китайская компания SWM в этом году может покинуть российский рынок из-за низкого спроса. По данным специалистов, бренд из Поднебесной прекратил маркетинговую активность еще в середине прошлого года. Кроме того, на компанию подали иск в суд на сумму 90 миллионов рублей. SWM уже пытается освободить свои российские склады от машин, объявив беспрецедентные скидки до 34 процентов на весь модельный ряд. При этом на «Автоторе» сообщают, что продолжают выпускать автомобили китайской марки и даже планируют запустить производство новых машин.

Эксперты считают, что компания SWM выбрала неправильную стратегию демпинга, поскольку российские покупатели тщательно изучают предложения из Китая, уделяя пристальное внимание качеству автомобилей. Кроме того, отечественный рынок уже перенасыщен брендами из Поднебесной. Вдобавок SWM задолжала российскому рекламному агентству 88,6 миллиона рублей.

Автомобили бренда SWM начали собирать на «Автоторе» весной 2023 года. Тогда на конвейер встали сразу три кроссовера: G01, G01F и G05 Pro. За прошлый год компания продала в России 1738 машин. Накануне марка рекордно снизила цены на свой модельный ряд. К примеру, самая доступная модель SWM G01 подешевела сразу на 626 тысяч рублей. Сейчас городской кроссовер можно купить за 1,78 миллиона рублей. SWM G01F сбросил от 458 до 764 тысяч рублей и теперь доступен минимум за 1,67 миллиона рублей.

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По мнению специалистов, из-за низкого спроса на машины дилерам приходится искусственно занижать цены, что приводит к убыткам. Эксперты сходятся во мнении, что будущее SWM в России практически предрешено. Бренд не сумел конкурировать на нашем рынке с другими китайскими марками, не предложив никаких преимуществ.

В то же время на «Автоторе» сообщили, что предприятие продолжает выпуск существующей линейки автомобили SWM и даже готовится к производству рестайлинговых кроссоверов, которые должны поступить в продажу в России летом нынешнего года.

В сентябре прошлого года из России ушел кроссовер Geely Tugella. При этом на смену «лучшему китайскому автомобилю» пришла обновленная «Тугелла» под именем Knewstar 001.

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