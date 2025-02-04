Названы самые частые нарушения ПДД в Москве

В Москве в 2024 году почти 23 миллиона раз камеры зафиксировали превышение скорости. Самым частым нарушением в российской столице стало превышение скорости — 52% от общего числа, что в количественном эквиваленте составляет 22,7 миллиона. Причём, в 58 тысячах случаев скоростной режим превышался на 60 километров в час и более.

© Quto.ru

Нарушения правил дорожной разметки и езда с непристёгнутым ремнём занимают второе и третье место по «популярности». Нарушение разметки зафиксировано в 17% случаев — 7,4 миллиона раз. Лидирует в категории пересечение сплошной линии разметки 1.1 — 71% нарушений; пересечение разметки «островка безопасности» — 29%.

Категория нарушений, выделенная ЦОДД под заголовком «Водитель‎», составляет 10% — 4,5 миллиона. Самое частое здесь — нарушение правил применения ремней безопасности, что выявлено в 71% случаев. Правила пользования телефоном не соблюдались в 17%.

Замыкают антирейтинг нарушение требований знаков (8%, 3,6 миллиона нарушений) и проезд по выделенной полосе (5%, 2,2 миллиона). Остальные нарушения составили 3,4 миллиона случаев. Среди самых распространённых нарушений требований дорожных знаков — движение прямо в нарушение требований знаков (55%), поворот налево или направо в нарушение требований знаков (29%), поворот налево или направо не из крайнего положения (менее 14%).

В настоящее время в Москве работают 3,8 тысячи комплексов фото- и видеофиксации, которые распознают 64 вида нарушений.