Как бороться с запотеванием стекол

Справиться с запотеванием стекол машины поможет обеспечение циркуляции воздуха в салоне, а также специальные спреи и жидкости, объяснил запотевания стекол машины научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков. В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказал автовладельцам о порядке действий в подобных случаях.

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« З а п о т е в ш и е с т е к л а а в т о м о б и л я — н е р е д к а я п р о б л е м а , с к о т о р о й в с т р е ч а ю т с я в о д и т е л и в х о л о д н о е в р е м я г о д а . Э т а с и т у а ц и я в о з н и к а е т и з - з а к о н д е н с а ц и и в л а г и н а в н у т р е н н е й с т о р о н е о к о н , ч т о м е ш а е т о б з о р у в о д и т е л я и п а с с а ж и р о в . К о г д а т е м п е р а т у р а в н у т р и с а л о н а а в т о м о б и л я в ы ш е , ч е м с н а р у ж и , т е п л ы й в о з д у х с о д е р ж и т б о л ь ш е в л а г и . П р и с о п р и к о с н о в е н и и с х о л о д н ы м и о к н а м и э т а в л а г а к о н д е н с и р у е т с я , о б р а з у я к а п л и н а с т е к л а х . Е с л и в с а л о н е н а х о д я т с я л ю д и в м о к р о й о д е ж д е и л и о б у в и , п р о ц е с с у с и л и в а е т с я . Т а к ж е к н а к о п л е н и ю в л а г и м о г у т п р и в о д и т ь н е и с п р а в н о с т и в с и с т е м е в е н т и л я ц и и и л и к о н д и ц и о н и р о в а н и я » , — о б ъ я с н и л с п е ц и а л и с т .

Чтобы устранить запотевание в салоне авто, можно воспользоваться несколькими методами. Один из них -- обеспечение хорошей циркуляции воздуха. Включив кондиционер и систему обогрева, вы осушаете воздух в салоне, уменьшая количество влаги Арсений Буряков научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА

При этом он предостерег от чрезмерного использования функции рециркуляции.

« Е с л и в с а л о н е у ж е в ы с о к а я в л а ж н о с т ь , р е ц и р к у л я ц и я л и ш ь у д е р ж и т е е в н у т р и . Н а м н о г о э ф ф е к т и в н е е в к л ю ч и т ь п р и т о к с в е ж е г о в о з д у х а с н а р у ж и в м е с т е с к о н д и ц и о н е р о м и л и о т о п и т е л е м » , — п о я с н и л Б у р я к о в .

Также можно воспользоваться специальными антизапотевателями в виде спреев или жидкости, советует специалист, подчеркивая, что такие средства создают на стекле водоотталкивающее покрытие, препятствующее образованию капель воды.

У б р а т ь к о н д е н с а т п о м о ж е т п р о с т а я п р о т и р к а с т е к о л с у х о й т к а н ь ю и л и с а л ф е т к а м и . Н е о б х о д и м о у д а л я т ь с н е г и л е д с к о в р и к о в п е р е д п о е з д к о й , ч т о б ы и з б е ж а т ь п о п а д а н и я т а л о й в о д ы в н у т р ь м а ш и н ы . Р е г у л я р н о е п р о в е т р и в а н и е а в т о м о б и л я , о с о б е н н о п о с л е д о ж д я и л и с н е г а , т а к ж е п о м о г а е т с н и з и т ь в л а ж н о с т ь . П о с л е м о й к и а в т о м о б и л я о б я з а т е л ь н о п р о с у ш и в а й т е с а л о н А р с е н и й Б у р я к о в н а у ч н ы й с о т р у д н и к л а б о р а т о р и и ф и з и к и н е й р о м о р ф н ы х в ы ч и с л и т е л ь н ы х с и с т е м Р Т У М И Р Э А

Он также порекомендовал убедиться, что в автомобиле исправно работает система вентиляции, фильтры заменены, а режимы работы настроены должным образом. Дефлекторы должны быть направлены на стекла, чтобы обеспечивать равномерное распределение теплого воздуха, уточнил Буряков.

« М о ж н о д о п о л н и т е л ь н о и с п о л ь з о в а т ь о с у ш а ю щ и е м а т е р и а л ы , т а к и х к а к с а ш е с с и л и к а г е л е м , к о т о р ы е р а з м е щ а ю т с я в с а л о н е д л я п о г л о щ е н и я и з л и ш н е й в л а г и . О д н а к о и х э ф ф е к т и в н о с т ь о г р а н и ч е н а , и и х н е о б х о д и м о р е г у л я р н о з а м е н я т ь и л и в о с с т а н а в л и в а т ь » , — з а к л ю ч и л э к с п е р т .

Ранее общественник и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что оттепель — это опасное время для автолюбителей, в том числе из-за риска схода наледи. По его словам, в первую очередь, обнаружив упавшую с кровли глыбу на автомобиле, следует обратиться в полицию или автоинспекцию. Также необходимо зафиксировать место происшествия, возникшие повреждения, сделать снимки и записать контакты свидетелей.