Автомобили Geely стали самыми экономичными в России по итогам 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование экспертов «Газпромбанк автолизинга».

« Н а п е р в о м м е с т е в р е й т и н г е н а и б о л е е э к о н о м и ч н ы х а в т о м о б и л е й п о р а с х о д у т о п л и в а н а х о д и т с я к р о с с о в е р G e e l y C o o l r a y , п о т р е б л я ю щ и й 7 , 2 л и т р а н а 1 0 0 к м — з а г о д в л а д е л е ц т а к о г о к р о с с о в е р а н е д о л ж е н п о т р а т и т ь б о л ь ш е 6 6 т ы с . р у б л е й » , — г о в о р и т с я в и с с л е д о в а н и и .

Второе место занимает кроссовер Belgee X50, который расходует 7,8 литра бензина. Траты за год на топливо составляют 71,4 тыс. рублей. На третьем месте находится седан Geely Emgrand, который в городе расходует 8,3 литра на 100 км (за год получается сумма 75,9 тыс. рублей).

В России подорожали подержанные автомобили

Кроме того, в список самых экономичных автомобилей вошли Geely Monjaro, Changan Uni-K, GAC GS8 и Tank 300.

До этого в ходе опроса стало известно, что в России 81% владельцев китайских автомобилей положительно оценили опыт эксплуатации выбранных машин.

В числе главных преимуществ китайских авто респонденты чаще всего называли более низкую стоимость обслуживания по сравнению с прочими иномарками, широкую модельную линейку, доступность запчастей и высокое качество обслуживания в сервисных центрах.

При этом негативную оценку китайским авто дал каждый восьмой российский владелец. Авторы исследования отмечают, что китайский автопром в России сохранит устойчивые позиции на рынке в будущем.

Ранее были названы самые проблемные места китайских авто.

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