Эксперт "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, сколько стоили автомобили в СССР.

Средняя заработная плата, по данным Росстата, в 1970 году составляла 122 рубля. Примерно столько получал на руки советский инженер. Начальнику лаборатории платили 200-220 рублей. При наличии ученой степени зарплату поднимали до 400 рублей.

И если обычная продуктовая корзина обходилась в 15 копеек за килограмм картошки и 90 копеек за килограмм сахара, то стоимость автомобиля превышала несколько тысяч рублей. Самым дешевым транспортным средством был "Запорожец" - 3500 рублей, за ним следовал "Москвич-412" с государственной стоимостью в 4600 рублей. Легендарная "Копейка" уже обходилась в 5600 рублей, а недоступная партийная "24 волга" целых 9150 рублей.

Впрочем, и обладая нужной суммой стать владельцем машины было не так и просто. Привычным ныне способом пойти в автосалон и купить автомобиль было невозможно. Автомобили продавали только по предварительной записи, о проведении которой знали единицы. Путь будущего автомобилиста начинался с посещения профкома, где нужно было написать заявление на приобретение ТС. Далее в зависимости от места работы и занимаемой должности удавалось либо в короткой срок получить заветное сообщение о подходе вашей очереди на покупку, либо ожидать несколько лет.

Отдельно стоило отметить и страхование в те времена. Оформить страховку было весьма просто. К автомобилистам домой приходили сотрудницы Госстраха, подчас пожилые женщины, которые не разбирались в моделях машин, но примерно за 40 рублей оформляли полис на один год, гарантировавший компенсацию при аварии на сумму до 3000 рублей. Ровно столько тогда стоил новый кузов на "Жигули". Впрочем, добиться выплат от страховой компании было сложно, но возможно.