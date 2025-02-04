Аналитики подсчитали пользу от беспилотного транспорта

В России к 2042 году более 80% транспорта будет беспилотным

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Более 80% транспортных средств в России к 2042 году могут стать беспилотными. Такой вывод сделали специалисты компании «Яков и Партнеры» в ходе проведенного исследования в части развития автономного транспорта в РФ.

« П о р е з у л ь т а т а м и с с л е д о в а н и я " Р о б о т з а р у л е м : п е р с п е к т и в ы п е р е х о д а н а б е с п и л о т н ы е а в т о м о б и л и в Р о с с и и " , у ж е ч е р е з д е с я т ь л е т б о л е е ч е т в е р т и м а ш и н н а р о с с и й с к и х д о р о г а х б у д у т б е с п и л о т н ы м и . Б о л е е т о г о , к 2 0 4 2 г о д у д о л я а в т о н о м н о г о т р а н с п о р т а д о с т и г н е т 8 0 % . Т а к о е п о л о ж е н и е д е л н е т о л ь к о и з м е н и т п р и в ы ч н ы й о б л и к д в и ж е н и я н а м а г и с т р а л я х с т р а н ы , н о и в н е с е т з н а ч и м ы й в к л а д в э к о н о м и к у » , – г о в о р и т с я в и с с л е д о в а н и и .

Отмечается, что переход к беспилотным технологиям будет происходить поэтапно, и на первом этапе автономные решения внедрят на складах и в логистических центрах. Затем технологии распространятся на магистральную логистику, а также на городской транспорт и массовые перевозки.

Партнер «Яков и Партнеры» Максим Болотских подчеркнул, что автомобильный транспорт с развитием беспилотников должен занять лидирующие позиции. Позитивный эффект для экономики РФ при переходе на автономный транспорт оценивается в 4,6 трлн рублей ежегодно.

« Д о с т и ж е н и е т а к и х р е з у л ь т а т о в в о з м о ж н о т о л ь к о п р и п р о д у м а н н о м п р а в о в о м р е г у л и р о в а н и и в о т р а с л и , с т и м у л и р о в а н и и ч а с т н ы х и н в е с т и ц и й в т е х н о л о г и и а в т о н о м н о г о т р а н с п о р т а и с о з д а н и и у м н о й и н ф р а с т р у к т у р ы , н а к о т о р у ю п о т р е б у е т с я п о р я д к а 1 , 5 т р л н р у б л е й д о 2 0 3 5 г о д а » , – у т о ч н я е т Б о л о т с к и х .

В экспертном сообществе убеждены, что беспилотные автомобили призваны снизить аварийность, так как порядка 88% ДТП происходит из-за человеческого фактора. К тому же беспилотники станут отличной альтернативой для людей с ограниченными возможностями.