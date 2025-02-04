Выросло число запросов на проверку историй BMW

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов за 2024 год на проверку истории автомобилей с пробегом, стоимостью более 3 млн рублей и возрастом до 3-х лет. Оказалось, что чаще других хотели получить данные об автомобилях марки BMW, а среди моделей лидером по числу запросов стала BMW X5.

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По данным Автотеки, в 2024 году по сравнению с 2023 годом количество запросов на проверку премиум-авто с пробегом возрастом до 3 лет увеличилось на 35,8%. Лидером по числу проверок среди марок стала BMW. На втором месте оказался Mercedes-Benz, а на третьем – Lexus. Также в топ-5 брендов вошли Audi и Land Rover.

Наиболее заметно вырос интерес к проверке истории BMW 3 серии: за год число запросов выросло на 50,8%. В топ-5 по динамике вошли еще 3 модели этого же бренда: прирост запросов на проверку X3 составил 47,8%, модели X5 – 33,7%, а 5 серии – 32,7%. Пятую строку рейтинга заняла Audi Q7 с приростом 21,1%.