Вице-президент НАС Хайцеэр напомнил, какие автомобили в России должны пройти ТО

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Техосмотр транспортных средств в настоящее время отменен в России для большинства автовладельцев и актуален только для некоторых категорий автомобилей. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Он подчеркнул, что техосмотр один раз в год (раз в полгода, если речь идет о пассажирских перевозках) обязаны проходить машины из автопарков юрлиц. Также должны пройти ТО автомобили, чьи владельцы внесли изменения в их конструкцию, перечислил Хайцеэр.

« Е щ е э т о о б я з а т е л ь н о д л я в л а д е л ь ц е в а в т о м о б и л е й с т а р ш е ч е т ы р е х л е т , к о т о р ы е в н о с я т и з м е н е н и я в р е г и с т р а ц и о н н ы е д о к у м е н т ы , т о е с т ь , н а п р и м е р , м е н я ю т х о з я и н а . У с л о в н о , е с л и м а ш и н е ч е т ы р е г о д а и е е п р о д а ю т , с л е д у ю щ е м у в л а д е л ь ц у , п р е ж д е ч е м п о с т а в и т ь е е н а у ч е т в Госавтоинспекции, надлежит пройти технический осмотр», – подчеркивает вице-президент НАС.

Главное, чтобы при подготовке транспорта к техосмотру он был в исправном состоянии, подчеркивает Хайцеэр. Речь идет о самом автомобиле и его механизмах, включая рулевое управление и оптику. Все должно полноценно функционировать, а внешних повреждений на корпусе и сколов на стеклах не должно быть, уточняет виц-президент НАС.

« К с т а т и , в ы х л о п т о ж е и з м е р я е т с я , о н д о л ж е н с о о т в е т с т в о в а т ь э к о л о г и ч е с к и м н о р м а м , о п р е д е л е н н ы м д л я д а н н о г о т е х н и ч е с к о г о с р е д с т в а » , – н а п о м н и л э к с п е р т .

Если транспортное средство не пройдет техосмотр с первого раза, автовладельцу нужно будет предъявить авто столько раз, сколько потребуется для выдачи положительного вердикта. В противном случае у владельца не будет возможности проводить с машиной какие-либо регистрационные действия, в том числе выставлять на продажу, подытожил Хайцеэр.