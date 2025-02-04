Дилеры откажутся от невыгодных автомобильных брендов

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков выразил мнение, что разговоры о массовом уходе брендов и закрытие дилерских сетей преувеличены.

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По его словам, в первую очередь дилеры будут отказываться от экономически невыгодных контрактов с конкретными производителями.

В качестве примера эксперт привел опыт одного конкретного автосалона. Раньше дилер торговал автомобилями Kaiyi и BAIC, теперь весь этаж дилерского центра заняла линейка машин Сhangan. В реалиях рынка оставаться на плаву смогут лишь сильнейшие, резюмировал специалист.

Также в конце января стало известно, что "Рольф" прекращает сотрудничество с несколькими китайскими марками. В компании подчеркнули, что они не намерены работать с брендами, которые приносят убытки в течение одного-двух лет.

Ранее "РГ" писала о том, почему склады дилеров оказались забиты автомобилями.