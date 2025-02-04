Как по рисунку износа шин предупредить поломку авто

Как по рисунку износа шин предупредить возможную поломку автомобиля — объясняем
Эксперты связали состояние шин с наличием серьезной неисправности в автомобиле
Шины являются своеобразным индикатором скрытых проблем автомобиля, поэтому своевременная проверка состояния покрышек может предотвратить серьезные поломки в автомобиле. Эксперты издания Pravda.Ru объяснили, какие проблемы можно выявить по износу покрышек.
«Износ по типу "зубьев пилы" указывает на изношенные шаровые опоры, ступичные подшипники или резинометаллические шарниры. Проплешины на протекторе часто связаны с износом амортизаторов – колесо не полностью касается дороги, что приводит к неравномерному стиранию резины. Проблема стирания с одной стороны связана с неправильным углом установки колес или неисправностями в подвеске», – перечисляют эксперты.
Шины обеспечивают сцепление с полотном трассы и помогают своевременно обнаружить неисправности подвески.
При появлении на протекторе нестандартных зон износа необходимо сразу же обратиться в сервис, таким образом можно избежать дорогостоящего ремонта, а также обеспечить безопасное управление автомобилем.