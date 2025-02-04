Как по рисунку износа шин предупредить поломку авто

Эксперты связали состояние шин с наличием серьезной неисправности в автомобиле

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Шины являются своеобразным индикатором скрытых проблем автомобиля, поэтому своевременная проверка состояния покрышек может предотвратить серьезные поломки в автомобиле. Эксперты издания Pravda.Ru объяснили, какие проблемы можно выявить по износу покрышек.

« И з н о с п о т и п у " з у б ь е в п и л ы " у к а з ы в а е т н а и з н о ш е н н ы е ш а р о в ы е о п о р ы , с т у п и ч н ы е п о д ш и п н и к и и л и р е з и н о м е т а л л и ч е с к и е ш а р н и р ы . П р о п л е ш и н ы н а п р о т е к т о р е ч а с т о с в я з а н ы с и з н о с о м а м о р т и з а т о р о в – к о л е с о н е п о л н о с т ь ю к а с а е т с я д о р о г и , ч т о п р и в о д и т к н е р а в н о м е р н о м у с т и р а н и ю р е з и н ы . П р о б л е м а с т и р а н и я с о д н о й с т о р о н ы с в я з а н а с н е п р а в и л ь н ы м у г л о м у с т а н о в к и к о л е с и л и н е и с п р а в н о с т я м и в п о д в е с к е » , – п е р е ч и с л я ю т э к с п е р т ы .

Шины обеспечивают сцепление с полотном трассы и помогают своевременно обнаружить неисправности подвески.

При появлении на протекторе нестандартных зон износа необходимо сразу же обратиться в сервис, таким образом можно избежать дорогостоящего ремонта, а также обеспечить безопасное управление автомобилем.