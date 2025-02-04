Сколько стоил бензин в Советском Союзе

«За рулем» рассказал о ценах на бензины А-76 и АИ-93 в Советском Союзе

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Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин провел подробную ретроспективу советских цен – разумеется, с уклоном в автомобильную тематику. Один из разделов его статьи, способный вызвать особый интерес читателя, посвящен расценкам на топливо. Как вспоминает автор, в начале 1970-х было два автомобильных бензина: А-76 и АИ-93; позже появился АИ-92 – без антидетонационной и очень ядовитой присадки.

Цены на А-76 и АИ-93 составляли соответственно 8 и 10 копеек за 1 литр. Заправка топливного бака автомобиля Жигули объемом 39 литров обходилась в сумму около 4 рублей. Но можно было заправиться и дешевле.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– О ч е н ь м н о г и е с ч и т а л и э т о р а с т о ч и т е л ь с т в о м и п р е д п о ч и т а л и 7 6 - й б е н з и н , т о л ь к о н е н а А З С , а п о д о г о в о р е н н о с т и с в о д и т е л е м к а к о г о - н и б у д ь г р у з о в и к а и л и а в т о б у с а . П р и м е р н а я ц е н а с о с т а в л я л а 5 к о п е е к з а 1 л и т р . В п р о ч е м , н е к о т о р ы е Л и А З ы и У р а л ы з а п р а в л я л и с ь 9 3 - м б е н з и н о м , ч т о т о л ь к о р а з ж и г а л о н е з д о р о в ы е и н т е р е с ы л ю б и т е л е й х а л я в н о г о т о п л и в а .

Ситуация начала меняться в начале 1978 года, когда все горючее подорожало вдвое: АИ-93 стал стоить 20 копеек за 1 литр вместо привычных десяти. А с 1 января 1981 года стоимость бензина снова повысили в два раза. Заправить жигулевский бак стало стоить примерно 16 рублей.

По данным Росстата, в 1970 году средняя заработная плата в Советском Союзе составляла 121,2 рубля. Примерно столько получал инженер в НИИ или на автомобильном заводе.

Начальник лаборатории или отдела получал примерно 200-220 рублей. При наличии ученой степени зарплату поднимали примерно до 400 рублей. Те же 400 рублей получал водитель автобуса; водителю троллейбуса платили чуть меньше, около 300 рублей.