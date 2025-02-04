Renault Duster предыдущего поколения получил порцию обновок

Легкой модернизации подвергли Дастер, предназначенный для Южной Америки. Там кроссоверу «придушили» моторы. Кроме того, пересмотрен список оборудования.

Renault Duster предыдущего поколения получил порцию обновок
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Адресованный Европе кроссовер Dacia Duster перешел в третье поколение еще под конец 2023 года, а в прошлом году в Турции стартовал выпуск свежей модели под брендом Renault. Однако в другие регионы непосредственно новый Renault Duster пока не торопится. Так, южноамериканский кроссовер второй генерации пережил рестайлинг в том же 2024-м. Теперь же в Бразилии представлен «второй» Дастер с очередной порцией обновок. Напомним, там продают машины локального производства.

Главное – бразильскому Renault Duster модернизировали двигатели, их привели в соответствие с новыми эконормами, вступившими в силу в этой стране. Кроссовер все так же доступен с турбомотором 1.3 TCe и атмосферником 1.6 SCe, оба традиционно для Бразилии «питаются» как бензином, так и этанолом. Двигатели стали слабее, хотя мощность сам производитель пока не раскрыл.

Местные СМИ знают отдачу только доработанного турбомотора 1.3 TCe – 156 или 163 л.с. (бензин/этанол) против 162 и 170 л.с. у движка предшественника. Мощность атмосферника 1.6 до модернизации – 118 или 120 л.с. Оба двигателя работают в паре с вариатором, атмосферному еще положена механика. Бразильский Duster бывает исключительно с передним приводом.

Дастеру также пересмотрели оснащение, но обновок немного. В богатой комплектации Iconic Plus кроссовер отныне имеет антенну-плавник, черную крышу и черные же 17-дюймовые диски. Как и прежде, в списке стандартного оборудования самого дешевого Renault Duster значатся светодиодная оптика, кондиционер, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, шесть подушек безопасности и круиз-контроль. Топ-версия – это климат-контроль, камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфона.

Опционально для машин с 1.3 TCe предусмотрен «внедорожный» пакет, он включает более массивный передний бампер, дополнительные противотуманки, защитные накладки на колесных арках, порогах и дверях.

Цена Renault Duster нового модельного года лежит в диапазоне от 132 990 до 165 890 реалов, что эквивалентно примерно 2,3 млн – 2,8 млн рублей по текущему курсу.

Автоэксперт
Dacia Duster
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