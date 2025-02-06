Владельцы Jaecoo раскритиковали авто за «горящие» сиденья

Россиянин, купивший китайский автомобиль Jaecoo J7, столкнулся с неприятными последствиями. Свою историю он рассказал на портале для автолюбителей Drive2.

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Он стал замечать, что периодически в его автомобиле сам включается подогрев сидений. Причем температура порой доходит до таких значений, что сидеть и управлять машиной становится очень непросто.

« К о г д а у ж е с о в с е м с и л ь н о п е ч е т , я л е з у в м е н ю и о б н а р у ж и в а ю в к л ю ч е н н ы й п о д о г р е в с и д е н и й и р у л я » , — п о с е т о в а л а в т о в л а д е л е ц .

Водитель подчеркнул, что ничего специально не включал, а просто садился в автомобиль, заводил его и отправлялся в путь.

Многие из тех, кто прокомментировал его публикацию, рассказали об аналогичной проблеме. Некоторые предположили, что дело в прошивке. По словам некоторых автовладельцев, уже через пять минут езды система разогревает их сиденья до невыносимых температур.

В последнее время россияне все чаще жалуются на проблемы с китайскими автомобилями. Например, владельцы Changan CS35 Plus обнаружили, что после мойки их машину начинает заливать. Те, кто обзавелся маркой Omoda C5 FUNtOM, вынуждены отправляться в дилерские центры, так как на фарах перестали работать «веки».

Кроме того, звучат жалобы на выходящие из строя мультимедийные системы.