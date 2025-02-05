В Россию привезли Chery Tiggo 7L: что это за кроссовер

В России замечен новый китайский кроссовер Chery Tiggo 7L. Это одна из множества вариаций «семерок», которая, по всей видимости, в обозримом будущем пополнит семейство Tiggo 7 на российском рынке. Как сообщает портал «Китайские автомобили», в распоряжении которого оказались фотографии новинки, Tiggo 7L — это «микс из различных вариаций модели Chery Tiggo 7 для Китая». У кроссовера есть элементы от обычного Tiggo 7, дебютировавшего в КНР осенью прошлого года, а также от Tiggo 7 Plus, который обновился тогда же.

© Chery

На снимках, сделанных в Москве у одного из дилерских центров Сhery, можно рассмотреть шильдики на пятой двери автомобиля: Tiggo 7L и AWD, последний указывает на наличие полного привода. Салон оформлен так же, как и у Tiggo 7 Pro Max, с которым россияне знакомы, но за одним исключением — вместо сенсорного блока управления климатом установлены физические кнопки.

© Китайские-автомобили.рф

© Китайские-автомобили.рф

© Китайские-автомобили.рф

Внешне от упомянутого Tiggo 7 Pro Max кроссовер на фотографиях отличается радиаторной решеткой с хромированными элементами на черной подложке, а на переднем бампере — круглыми противотуманками с надписями Performance. Сзади же монофонарь и площадка под номер, расположенная на пятой двери, а не на бампере.

Информации о силовой установке Tiggo 7L пока нет. «Китайские автомобили» предполагают, что это может быть турбомотор объемом 1,6 литра мощностью 197 лошадиных сил, как у рестайлингового Tiggo 7 Plus в Китае, — агрегат работает как в связке с семиступенчатым «роботом», так и с классическим восьмидиапазонным автоматом. Вот только привод у «плюса» передний.

Что же касается Tiggo 7 Pro Max, который продается в России в настоящее время, то он комплектуется 150-сильным турбомотором, работающим с роботизированной коробкой передач. Привод может передним либо полным.

По информации «Китайских автомобилей», в Россию привезли не один Сhery Tiggo 7L, а партию в разных цветах, в том числе и с черной крышей. Пока что неизвестно, станет ли Chery Tiggo 7L заменой Tiggo 7 Pro Max на нашем рынке, либо обе модели будут продаваться параллельно, на что намекает название.