Водитель пожаловался на отказ мультимедиа Changan

Россиянин приобрел у официального дилера кроссовер Changan CS55 Plus, но столкнулся с неприятностью. В зимний мороз у автомобиля отказала мультимедийная система. Об инциденте сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал TSD PRO.

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« С к и н у л к л е м м у , н е п о м о г л о н и ч е г о , э к р а н н е в к л ю ч а е т с я , п о с т о я н н о м и г а е т » , — п о ж а л о в а л с я в о д и т е л ь , п о п р о с и в п о м о ч ь е м у р а з о б р а т ь с я в д а н н о й п р о б л е м е .

Отмечается, что на одометре автомобиля был указан пробег в 2,3 тысячи километра. Никаких отзывных кампаний представительство бренда по этой проблеме не объявляло. Также не сообщается, обращался ли мужчина с данной проблемой в дилерский центр.

Changan CS55 Plus в России начали продавать в 2022 году. Через два года модель переименовали в Uni-S. Кроссоверы оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем, который развивает 181 л.с. (280 Нм) и сочетается с семиступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Привод на данной модели только передний. Цены на такой автомобиль в России стартуют от 2,05 миллиона рублей.

Ранее россиянин пожаловался на брак в китайских автомобилях марки Omoda. Причиной проблемы стала неисправность «века» на левой фаре, которое перестало опускаться до конца. Кроме того, он стал слышать периодическое постукивание в задней части автомобиля.