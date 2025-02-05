Всплывающие фары: забытая икона автомобилестроения

Фары – это не только функциональный элемент автомобиля, как, например, тормоза, но и важная часть его дизайна. Сегодня, благодаря возможностям светодиодной технологии, они стали еще более выразительными, но и в 1960-х годах дизайнеры активно использовали их в эстетических целях, особенно когда придумали скрытые фары.

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Когда речь заходит о скрытых фарах, большинство из нас сразу представляют выдвижные конструкции – и это неудивительно, ведь именно они просуществовали дольше всего. Первым массовым автомобилем с такими фарами стал Lotus Elan в 1962 году, хотя их ручной вариант появился еще раньше – на Cord 810 в 1930-х. Последним же серийным автомобилем с выдвижными фарами стал Chevrolet Corvette C5, который выпускался вплоть до 2004 года.

Но давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Что насчет не только поднимающихся, но и опускающихся фар? Такая необычная конструкция была у второго поколения Buick Riviera (1966-1970): в сложенном состоянии фары направлены вверх, к обратной стороне капота, а при включении опускаются вниз на 90 градусов, освещая дорогу.

Конечно, на практике такая система работала не всегда идеально. Как и многие ранние механизмы скрытых фар, Riviera использовала вакуумные приводы – а они были далеко не самыми надежными. Утечка в шлангах или износ деталей могли привести к тому, что фары оставались в скрытом положении независимо от желания водителя.

Вообще, Buick Riviera не был единственным автомобилем с подобной системой. Оригинальная модель Riviera 1963 года, разработанная Биллом Митчеллом, получила скрытые фары после рестайлинга 1965 года: в этом случае перемещались не сами фары, а элементы решетки, которые закрывали их. Такой же принцип использовали и другие американские автомобили 1960-х: Cadillac Eldorado (1967-1967), Dodge Charger (1966-1972), Pontiac GTO (1968-1969) и Mercury Cougar (1967-1970).

Скрытые фары давали дизайнерам больше свободы, позволяя создать желаемый облик автомобиля. В некоторых случаях это также улучшало аэродинамику, хотя на «американских маслкарах», напоминающих кирпичные дома, это было не так заметно. Кроме того, американские стандарты безопасности запрещали защитные стеклянные колпаки, которые были разрешены в Европе, и требовали использования только круглых герметичных фар.