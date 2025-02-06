Что не стоит делать с машиной перед продажей

Естественно, купить мы все хотим подешевле, а продать, соответственно, подороже, так что перед первым показом будущему покупателю автомобиль намывают и стараются всячески привести в порядок «малыми средствами» — проводят так называемую «предпродажную подготовку». В эту процедуру входит не только комплексная мойка, но зачастую и химчистка, и многое-многое другое. Однако, многие продавцы по незнанию и недостатку опыта периодически «перегибают палку», не повышая привлекательность лота, а отдавая в руки покупателя «козыри» для торга. О том, чего не стоит делать перед продажей машины — на Quto.ru

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Каждый продавец автомобиля в России разыгрывает перед покупателем одну и ту же сцену: «такая корова нужна и самому, но раз уж ты приехал — можешь посмотреть». Естественно, ездила бабушка за хлебом, конечно, никаких аварий, что вы, и обязательно пробег около 100 000 км за 15 лет. Бабушка же за хлебом, палатка в соседнем микрорайоне. Муха не сидела, а если и присаживалась, то очень аккуратно, в тапочках исключительно. Это обязательная прелюдия, которую опытный покупатель принимает спокойно и с пониманием, а уж дальше начинают осмотр «коня». И «зубы», кстати, смотрят — чай не дарёный.

Первым делом — кузов, чтобы целый хоть в несущей части, без трещин и замятий, пороги, багажник. Потом — салон: чтобы и руль не затёртый, и кресла не продавленные, и педали до металла не сточенные. Чтобы ухоженный, чистенький, приятный на взгляд и на ощупь. Под капот заглянем, мотор послушаем, чтобы не звенел и не цокал, подтёки масла и прочих жидкостей оглядим. Прокатиться можно, подвеску послушать — чтобы не гремела. Это тоже обязательная процедура, вернее, ответная её часть, которая всегда и во всех случаях обязательна.

После будет обсуждение посещения СТО, торг и далее по списку, но чтобы до них дойти, покупатель не должен заметить никакого визуального криминала. А для этого уже продавец должен постараться, но не перестараться. Иначе и спугнуть можно. Что же заставит уже приехавшего покупателя отказаться от сделки?

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Стерильное подкапотное

Вообще-то моторный отсек должен быть чистым: толстая корка грязи на двигателе — совсем не полезное явление, мотор будет перегреваться, работая в нестандартных условиях. Да и прочие узлы — агрегаты «по книжке» должны быть очищены. Но со временем любое, даже самое защищённое от внешнего воздействия подкапотное грязью покрывается: подтёки масла, трансмиссионных и прочих жидкостей лишь добавляют «красок» к дорожной пыли и грязи. Только вот мыть «подкапотку» перед продажей не стоит: покупатель знает, что таким нехитрым образом скрывают последствия протечек и подтёков.

Так что увидев стерильный, буквально больничный блеск под капотом — задумается. С высокой долей вероятности начнёт задавать лишние вопросы и разыскивать дополнительные поводы для торга. Вывод простой: если криминала под капотом нет, а мотор покрывает привычный слой пыли — там её и оставим. Дороже смотреться будет, чем абсолютная чистота

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Новое моторное масло

Мало встречается продавцов, что по доброй воле и хорошему воспитанию перед продажей машину обслужат. Увы и ах, но вкладывать лишние деньги, что не принесут должной прибавки к стоимости подержанной машине никто не станет. Иными словами, новое, абсолютно чистое и только-только залитое моторное масло говорит лишь об одном: с движком производили какие-то работы или «смазка» уходит в таких объёмах, что её и менять не надо. Только доливать.

Кстати, по этой причине многие перекупщики, старающиеся скрыть проблемы с двигателем, даже доливают в мотор немного отработки, чтобы свежезалитое моторное масло казалось старее, чем оно есть.

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Новые чехлы на сиденьях

Новые с иголочки, только-только натянутые чехлы, особенно если речь идёт о дорогих «каркасниках», пришитых или плотно натянутых на кресла с обязательным снятием последних, говорят покупателю лишь об одном: пробег на автомобиле — знатный, родные сиденья лучше не видеть — кровь из глаз пойдёт.

Давайте на чистоту: что заставило продавца вложить не менее 20 000 рублей в «украшательство» салона, если он и так вполне пристойно выглядит? Видать, смотрится он посредственно, раз была проделана столь дорогая процедура! Может в автомобиле нещадно курили, регулярно прожигая «родную» обивку, может возили волка или лису, но оригинальную ткань пришлось прятать за дерматином. Повод для торга или повод задуматься о сворачивании сделки?

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Перешитый руль

Тоже самое — перешитый руль или кошмарная рыночная «оплётка». Если «баранка» не затёрта до дыр, цела и прекрасна — зачем её скрывать, вкладывая фактически в чужую уже машину лишние деньги? Покупатель прочитает такой «манёвр» однозначно: пробег на автомобиле отличается от показаний одометра, а рулевое колесо выдаёт продавца «с головой».

Откровенно говоря, нет ничего лучше, чем оригинальный руль в оригинальном же исполнении с заводским покрытием. Так что небольшие потёртости или царапинки, что, конечно, со временем появляются даже при самой бережной эксплуатации, лучше оставить на откуп следующему владельцу: захочет — перетянет, цена вопроса — от 3000 рублей. Но самостоятельная перетяжка рулевого колеса перед продажей всегда вызовет больше вопросов, чем позитива.

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Новые покрышки

Новые, ещё с «пупырками» шины на подержанном автомобиле, выставленном на продажу — сигнал чудовищных проблем с развалом-схождением. Резина стоит дорого, шиномонтаж — тоже, зачем же инвестировать в уже «отрезанный ломоть» немалые средства? На продаже их не отбить, так что новые покрышки — камуфляж, призванный скрыть неисправность подвески, решить который не удалось.

Завидев новые шины, покупатель со стажем тут же поймёт, что развальным болтам поможет лишь болгарка, а менять придётся вместе с рычагами. Или там уже настолько всё сгнило-приржавело, что придётся оплатить комплексную замену подвески? Короче говоря, стоит лишний раз подумать над сделкой и настоятельно требовать поездку на СТО, причём во время осмотра стоять в трёх сантиметрах от мастера, чтобы и самому видеть «фронт предстоящих работ».

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Подержанный автомобиль — всегда лотерея, а владелец зачастую знает о проблемах даже меньше перекупщика. Да и машину он, владелец, порой подготовит так, что после — только переделывать.

Задумываясь о покупке, стоит тщательно и первым делом проверить документы, «пробив» полученную информацию во всех доступных источниках, затем вдумчиво отобрать несколько подходящих вариантов и посмотреть их все. И только после принимать решение: рынок никуда не убежит, а действительно хороший вариант — «единорог», вероятность найти который настолько мала, что и в расчёт брать не стоит.

Документы, осмотр, СТО, торг — и никак иначе. А сомнения, если они возникли, всегда следует трактовать в единственную верную сторону — отказаться от покупки. Таково сегодня предложение, ничего не попишешь.