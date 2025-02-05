Названы главные недостатки Hyundai Solaris

Россиянам назвали главные недостатки, с которыми сталкиваются владельцы Hyundai Solaris. Речь идет о модели второго поколения. О минусах популярной в нашей стране модели рассказал в интервью изданию «Газета.Ru» руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

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Эксперт отметил, что «Солярис» отличается стойкостью кузова к коррозии, а также надежностью и простотой конструкции ключевых узлов. При этом автомобиль не лишен недостатков.

Главной проблемой автомобиля эксперт назвал высокую стоимость оригинальных запчастей. Двигатели машины объемом 1,4 и 1,6 литра без проблем пройдут 200 тысяч километров. Для увеличения пробега специалист рекомендует использовать бензин марки АИ-95 и менять масло каждые десять тысяч километров. Ресурс механической трансмиссии составляет около 300 тысяч километров. Однако коробка подвержена течи сальников первичного вала.

В подвеске «Соляриса» первым делом выходят из строя ступичные подшипники, а после 150 тысяч километров пробега необходимо менять сцепление. Если избегать резких ускорений и регулярно обновлять масло, автоматическая трансмиссия отработает без нареканий до 350 тысяч километров пробега.

Несмотря на все проблемы, которые могут проявиться у подержанного Hyundai Solaris второго поколения, Носко назвал популярную в России модель «очень надежной машиной».

В сентябре прошлого года Носко рассказал об основных проблемах, с которыми сталкиваются владельцы Lada Vesta. Главным недостатком подержанной модели специалист назвал низкий ресурс сцепления «робота».