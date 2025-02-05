Названы проблемы кроссовера Geely Coolray

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин рассказал о минусах подержанного Geely Coolray.

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« Д о л г о в е ч н о с т ь к у з о в а у G e e l y о т н ю д ь н е в о л ь в о в с к а я . Л а к о к р а с о ч н о е п о к р ы т и е н е о т л и ч а е т с я з а в и д н ы м и т о л щ и н о й и п р о ч н о с т ь ю , т а к ч т о к о л и ч е с т в о с к о л о в и п о т е р т о с т е й с п о с о б н о у д р у ч и т ь у ж е ч е р е з г о д - д в а » , - с к а з а л Х л е б у ш к и н .

Кроме того, по словам эксперта, защита кузова от коррозии требует более серьезного подхода. Если все внешние панели, кроме крыши, защищены цинком, то снизу цинкового слоя нет. В зоне риска — пороги и сварные швы лонжеронов.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее были названы три минуса китайского седана Changan Eado Plus.