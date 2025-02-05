Переход на беспилотные машины потребует больших вложений

Переход на автономные машины потребует больших вложений. Автоэксперт Иван Зенкевич считает, что у такого массово перехода на беспилотники есть только один плюс — сокращение расходов на водителей. Но при этом потребуется увеличение штата обслуживающего персонала и создание соответствующей инфраструктуры для таких машин.

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Кроме того, он уточнил, что «в будущем это возможно, но в 2042 году — вряд ли». По мнению эксперта, такие заключения выглядят нереалистично. Появление беспилотных грузовиков и такси стоит ожидать, их массовое внедрение он назвал «утопией». Но Зинкевич признаёт наличие статистики, данные которой говорят о большом спросе на автономный транспорт в перспективе.

« О д н а к о ж е у н а с е з д я т п о Т а т а р с т а н у в И н н о п о л и с е б е с п и л о т н ы е м а ш и н ы и д о с т а т о ч н о у с п е ш н о . Н о в с е з н а ю т , ч т о о н и б е с п и л о т н ы е , п о э т о м у п о д к о л е с а н и к т о н е л е з е т » , — п о д ы т о ж и л э к с п е р т .

Ранее в России спрогнозировали массовый переход на машины с автопилотом. Исследование компании «Яков и Партнёры» предполагает, что что переход на автономные транспортные средства будет происходить в несколько этапов. На первом автопилот начнёт использоваться на территории логистических центров и складов, далее умная бортовая электроника заменит людей на грузоперевозках. Когда система будет отработана, её начнут применять на городских улицах. Например, на общественном транспорте.