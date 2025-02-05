Переход на беспилотные машины потребует больших вложений

Эксперт нашёл только один плюс в массовой замене машин на беспилотники
Переход на автономные машины потребует больших вложений. Автоэксперт Иван Зенкевич считает, что у такого массово перехода на беспилотники есть только один плюс — сокращение расходов на водителей. Но при этом потребуется увеличение штата обслуживающего персонала и создание соответствующей инфраструктуры для таких машин.
Кроме того, он уточнил, что «в будущем это возможно, но в 2042 году — вряд ли». По мнению эксперта, такие заключения выглядят нереалистично. Появление беспилотных грузовиков и такси стоит ожидать, их массовое внедрение он назвал «утопией». Но Зинкевич признаёт наличие статистики, данные которой говорят о большом спросе на автономный транспорт в перспективе.
«Однако же у нас ездят по Татарстану в Иннополисе беспилотные машины и достаточно успешно. Но все знают, что они беспилотные, поэтому под колеса никто не лезет», — подытожил эксперт.
Ранее в России спрогнозировали массовый переход на машины с автопилотом. Исследование компании «Яков и Партнёры» предполагает, что что переход на автономные транспортные средства будет происходить в несколько этапов. На первом автопилот начнёт использоваться на территории логистических центров и складов, далее умная бортовая электроника заменит людей на грузоперевозках. Когда система будет отработана, её начнут применять на городских улицах. Например, на общественном транспорте.