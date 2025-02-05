Женщины платят больше: статистика по ОСАГО за 2024

Аналитики финансового маркетплейса Банки.ру провели исследование и выяснили, каким был среднестатистический покупатель ОСАГО и сколько он платил за страховку в зависимости от региона проживания. К концу 2024 года спрос на ОСАГО вырос: в декабре пользователи сервиса оставили почти вдвое больше заявок на такие страховки, чем в январе — количество заявок составило 11% и 6% от общего числа соответственно.

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ОСАГО чаще оформляли на автомобили марок Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Женщины покупали ОСАГО почти в 2,5 раза реже, чем мужчины, однако платили за полис на 10-12% больше. Услугу на Банки.ру чаще оформляли жители Москвы, Московской и Свердловской областях.

Кто покупал ОСАГО

В первом полугодии 2024 года 73% покупателей ОСАГО составляли мужчины, 27% – женщины. Во втором полугодии соотношение почти не изменилось: 72% и 28% соответственно.

При этом в среднем полис для женщин-водителей стоил дороже, чем для мужчин — 7,7 тысяч рублей в январе-июне и 7,6 тысяч рублей в июле-декабре. Мужчины платили за автостраховку 7 и 6,8 тысяч рублей соответственно.

Полис ОСАГО в среднем стоил 7 тысяч рублей как в первом, так и во втором полугодии 2024 года.

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В разбивке по возрасту наиболее многочисленны группы 30-39 лет и 40-49 лет: совокупно на них приходилось 56% всех клиентов в январе-июне 2024 года и 57% в июле-декабре.

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Молодые водители (до 29 лет) в среднем платили за ОСАГО 13,9 тыс.руб. во втором полугодии — на 3% больше, чем в первом (13,5 тысяч рублей). Очевидно, это связано с тем, что начинающим водителям присваивается больший коэффициент возраст-стаж, а также они могут чаще попадать в аварии, что также увеличивает коэффициент «бонус-малус». В совокупности эти коэффициенты увеличивают стоимость полиса.

Самые дешевые полисы были у водителей из возрастной категории более 70 лет. Это связано с тем, что во многих случаях указанные коэффициенты у них максимально низкие.

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Что чаще всего страховали

В первом полугодии 2024 года чаще всего — в 16% случаев — полисы ОСАГО оформляли на автомобили Lada. Следом по популярности шли Toyota (9%), Kia (8%), Hyundai (8%) и Nissan (6%). При этом из Топ-5 по числу полисов дороже всего страховка стоила для автомобилей Toyota — 7,3 тыс. руб.

Во втором полугодии лидером по количеству оформленных полисов была марка Lada, однако ее доля сократилась на 4%, а средняя стоимость страховки выросла до 6,9 тыс. руб. Остальной перечень лидеров не изменился и также состоит из Toyota, Hyundai, Kia и Nissan с аналогичными долями в общей массе купленных полисов.

Не различалась по полугодиям и структура автомобилей, вписанных в полис: большинство из них выпущены в 2010-2019 гг. (54% в первом январе-июне и 53% в июле-декабре).

Почти треть в оба рассматриваемых периода составляли машины 2000-2009 гг. выпуска, 12% и 13% — 2020 и более поздних годов. Еще 4% машин, вписанных в полисы ОСАГО, были произведены в 1990-1999 гг., а реже всего оформляли страховки на машины с датой выпуска до 1990 г. — 1%.

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Как различалась стоимость по регионам

Топ-5 регионов, в которых чаще всего оформляли полисы ОСАГО, не различается между полугодиями: это Москва (9% от общего количества купленных страховок), Московская область (6%), Свердловская область (5% в первом полугодии и 4% во втором), Краснодарский край (4% и 5% соответственно) и Санкт-Петербург (4%).

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При этом среди самых популярных регионов наибольшая стоимость ОСАГО отмечалась в Москве — 7,7 тыс. руб. в январе-июне и 7,9 тыс. руб. в июле-декабре, в Московской области — 7,6 и 7,7 тыс. руб. соответственно, и в Санкт-Петербурге — 7,7 и 7,8 тыс. руб. соответственно.

В целом же по стране в первом полугодии 2024 г. дороже всего полисы стоили в Чеченской Республике — в среднем 9,9 тыс. руб., Хабаровском крае — 8,7 тыс. руб., и ХМАО-Югре — 8,7 тыс. руб.

Во втором полугодии Чеченская Республика сохранила статус региона с самыми дорогими полисами ОСАГО (9,6%), однако далее в топ-3 вошли Камчатский край (8,9 тыс. руб.) и Новосибирская область (8,9 тыс. руб.).

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В первом и втором полугодии 2024 года наименьшая стоимость ОСАГО была зафиксирована в Республике Крым — 4,6 и 4,5 тыс. руб. соответственно, а также в Псковской области — 5,2 и 4,9 тыс. руб. соответственно. Однако в с января по июнь в перечень таких территорий входил Забайкальский край (5 тыс. руб.), а с июля по декабрь — Ненецкий АО (4,9 тыс. руб.).