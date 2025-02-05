Nissan может стать главной жертвой пошлин в США

Nissan может стать главной жертвой пошлин Трампа. Не первое десятилетие американский рынок — основной для Nissan и его крупных конкурентов — Toyota и Honda. Все они производят автомобили, популярные в США, Канаде и Мексике. Практически 27% машин Nissan, предназначенных для американского рынка, собирают в Мексике, по сравнению с почти 13% у Honda и 8% у Toyota.

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Однако они лучше подготовлены к тому, чтобы пережить действие пошлин — как с точки зрения финансов, так и с точки зрения возможности повышать цены и перекладывать часть затрат на тарифы на потребителей.

Раньше Nissan заявлял, что «не может строить предположения о возможных изменениях в политике и их влиянии, но что она по-прежнему сосредоточена на поставке качественных автомобилей и будет адаптироваться по мере необходимости».

« П р о б л е м а в Nissan, который в основном едва зарабатывает деньги в автомобильном бизнесе. Многие из моделей, которые он производит в Мексике для экспорта в США, — это более компактные автомобили, которые нацелены на экономных потребителей, которые не могут легко переварить высокие цены», — говорит руководитель отдела исследований мобильности в Macquarie Джеймс Хонг.

Хонг подсчитал, что Nissan столкнется с полной потерей операционной прибыли, если не примет меры в ответ на пошлины. Например, не перенаправит автомобили мексиканского производства на другие рынки, например в Бразилию, не повысит цены или не сократит производство.

В начале февраля Трамп объявил о введении пошлин на товары из Мексики (25%), Канады (25%) и Китая (10%) с 4 февраля текущего года. Своё решение он объяснил борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила. В последний момент он дал 30-дневную отсрочку на введение пошлин на товары из Мексики и Канады, в том числе автомобилей.