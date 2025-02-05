Назван самый продаваемым автомобиль в США

Корейский бренд завоёвывает американцев и улучшает свои показатели. Карпокалипсис, как в Америке называют экспансию китайского автопрома (китайцы любят и особо ценят рыб всего семейства карповых), вынудил прекратить производство многих, включая Chevrolet Malibu , Ford Fusion, Mazda6 и Nissan Maxima. Тем удивительнее, что живее всех живых до сих пор остаётся седан южнокорейской Kia. Именно модель К4 (Forte) стала самой продаваемой на американском рынке в январе — 11 616 единиц.

© Quto.ru

Успех K4 закономерен, считают эксперты. Стильный дизайн в совокупности с доступной ценой быстро завоёвывают американский рынок. Стоимость седана стартует от 21 990 долларов.

За ними с небольшим отрывом следует Sportage — 11 357 продаж. Старенький, но очень популярный кроссовер Telluride продал 8 771 единиц.

Но K4 был не единственным седаном. По количеству К5 победителем не стал, но рост продаж автомобиля более чем значительный — на 32,5% относительно показателей прошлого года (4 357 единиц). У минивэна Carnival тоже есть, чем похвалиться — продажи выросли на 21,6%.

Не всем моделям повезло так же — Seltos (самое значительное падение — на 29%), Niro, Sorento и EV9 снизили показатели в сравнении с прошлым годом.

Но Kia по праву рапортует о своих лучших продажах — на территории США за месяц продано 57 007 новых автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года спрос вырос сразу на 12%. Более того, корейская компания установила очередной рекорд по продажам новых автомобилей. Установили личные рекорды и пять моделей — Carnival, K4/Forte, Telluride, Sportage и EV6.