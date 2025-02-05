Можно ли рассматривать китайский авто как инвестицию

Ликвидность китайских автомобилей на российском рынке в скором времени повысится, и покупку китайского автомобиля нельзя считать слабой инвестицией. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

« К и т а й с к и е п р о и з в о д и т е л и у ч и т ы в а ю т в с е з а м е ч а н и я р о с с и й с к и х п о т р е б и т е л е й в о т н о ш е н и и э к с п л у а т а ц и и и х м о д е л е й , а т а к ж е н е с т е с н я ю т с я п р о в о д и т ь о т з ы в н ы е к а м п а н и и в с л у ч а е в ы я в л е н и я к р и т и ч н о г о д е ф е к т а . К р о м е т о г о , а с с о р т и м е н т н о в ы х а в т о м о б и л е й и з К Н Р в Р о с с и и р е г у л я р н о р а с ш и р я е т с я , к а к и д и л е р с к а я с е т ь , о с о б ы х п р о б л е м с п о с т а в к а м и з а п ч а с т е й и с о б с л у ж и в а н и е м н е н а б л ю д а е т с я » , — п р и в о д я т с я в п у б л и к а ц и и д о в о д ы Ж и т н у х и н а .

По мнению директора департамента автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» Андрея Гришакова, наполнение российского рынка китайскими автомобилями приведет к тому, что вторичный рынок насытится китайскими машинами и их цена снизится.

Ранее были названы главные проблемы кроссовера Geely Coolray.