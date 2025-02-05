Сколько можно хранить бензин в канистре, сообщил автоэксперт
Многие водители возят бензин в канистре в багажнике, чтобы при необходимости воспользоваться им. Стало известно, сколько он может храниться таким образом. Об этом сообщил автоэксперт Михаил Колодочкин.
«Бензин, залитый в канистру или бензобак, теряет свои свойства на протяжении года. Бензобак, как и канистра, связаны с атмосферой, и это ухудшает состояние топлива. Кроме того, на его сохранность влияет образующийся конденсат. Дизельное топливо можно хранить таким образом полгода.
Специалист отметил, что автомобиль на таком бензине сможет поехать, однако есть вероятность ухудшения его динамики и экологичности. Согласно словам Колодочкина, старым топливом можно пользоваться, если залить его в бак и смешать со свежим. Он уточнил, что обычно водители хранят бензин в небольшой пятилитровой канистре, информирует «Газета.Ru.
«То, что свойства бензина ухудшатся, — это 100%. Из него испарятся эфиры, особо летучие компоненты, но машина на нем поедет, сливать такое топливо не обязательно, — рассказал автоэксперт.
Ранее стало известно, что делать, если машину заблокировали на парковке. Эксперты предупредили, что передвигать чужую машину нельзя это противоречит закону. Увидев, что ваш автомобиль заблокировало другое транспортное средство, в первую очередь надо попытаться найти его владельца. Как правило, карточка с номером телефона лежит под лобовым стеклом. Если ситуация произошла во дворе жилого дома, можно поспрашивать о хозяине машины у соседей, например, через домовой чат.