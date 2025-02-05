Сколько можно хранить бензин в канистре

Многие водители возят бензин в канистре в багажнике, чтобы при необходимости воспользоваться им. Стало известно, сколько он может храниться таким образом. Об этом сообщил автоэксперт Михаил Колодочкин.

« Б е н з и н , з а л и т ы й в к а н и с т р у и л и б е н з о б а к , т е р я е т с в о и с в о й с т в а н а п р о т я ж е н и и г о д а . Б е н з о б а к , к а к и к а н и с т р а , с в я з а н ы с а т м о с ф е р о й , и э т о у х у д ш а е т с о с т о я н и е т о п л и в а . К р о м е т о г о , н а е г о с о х р а н н о с т ь в л и я е т о б р а з у ю щ и й с я к о н д е н с а т . Д и з е л ь н о е т о п л и в о м о ж н о х р а н и т ь т а к и м о б р а з о м п о л г о д а .

Специалист отметил, что автомобиль на таком бензине сможет поехать, однако есть вероятность ухудшения его динамики и экологичности. Согласно словам Колодочкина, старым топливом можно пользоваться, если залить его в бак и смешать со свежим. Он уточнил, что обычно водители хранят бензин в небольшой пятилитровой канистре, информирует «Газета.Ru.

« Т о , ч т о с в о й с т в а б е н з и н а у х у д ш а т с я , — э т о 1 0 0 % . И з н е г о и с п а р я т с я э ф и р ы , о с о б о л е т у ч и е к о м п о н е н т ы , н о м а ш и н а н а н е м п о е д е т , с л и в а т ь т а к о е т о п л и в о н е о б я з а т е л ь н о , — р а с с к а з а л а в т о э к с п е р т .

Ранее стало известно, что делать, если машину заблокировали на парковке. Эксперты предупредили, что передвигать чужую машину нельзя это противоречит закону. Увидев, что ваш автомобиль заблокировало другое транспортное средство, в первую очередь надо попытаться найти его владельца. Как правило, карточка с номером телефона лежит под лобовым стеклом. Если ситуация произошла во дворе жилого дома, можно поспрашивать о хозяине машины у соседей, например, через домовой чат.