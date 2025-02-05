Какой может быть новая Lada Niva

На днях АВТОВАЗ продемонстрировал несколько перспективных разработок, одной из которых стал кроссовер с внешностью, сделанной в стиле Нивы. Мы решили сделать более живые изображения этой модели и рассмотреть её с других ракурсов.

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В конце прошлого месяца российский автопроизводитель показал макеты будущих новинок, наиболее интересными из которых можно считать кроссоверы B-Cross и Lada Niva нового поколения(с заводским индексом Т-134) . Первый мы изобразим чуть позже, а сегодня рассмотрим будущую Ниву, представляющую из себя современную интерпретацию классического внедорожника.

Пока в Сети были опубликованы несколько не самых качественных изображений паркетника: вид спереди в три четверти, а также фрагмент задней части, по которым всё же можно составить практически полное представление о его внешности. По неофициальным данным, кроссовер может быть сделан на существенно модернизированной платформе Весты, при этом можно заметить, что кузов во многом очень сильно похож на Dacia Duster последнего поколения: здесь схожие проёмы дверей, стойки лобового стекла, форма крыши и рейлингов, и даже дверные ручки (в том числе задние, «спрятанные» в стойках) выглядят идентичными новому Дастеру. Сами же кузовные панели новые, боковины получили характерную горизонтальную выштамповку во всю длину кузова, похожей обладает и оригинальная Нива. Ещё одно существенное отличие от Duster — колёсные арки, которые сделаны круглыми в отличие от оквадраченных на румынско-французском кроссовере. Кроме того, задние стойки на Ниве существенно шире, а окна за задними дверьми — наоборот, более узкие.

Основные же ассоциации с Нивой вызывают оформление передней и задней частей. Паркетник получил круглые фары с полукруглыми ходовыми огнями, выполненными в виде трёх штрихов с каждой стороны. Над фарами традиционно для Нивы расположились оранжевые повторители указателей поворота. Решётка радиатора простой прямоугольной формы, бампер получил массивную вставку из неокрашенного пластика, по краям которой встроены круглые противотуманные фары. Что же касается задней части, то здесь источником вдохновения явно стала Нива первых годов выпуска с горизонтальными фонарями, позаимствованными у ВАЗ-2106. Кроссовер получил схожее оформление задней оптики, которые интересны также изогнутой формой габаритных огней: нечто похожее мы видели на концепте Lada 4x4 Vision, представленном в 2018 году.

Дата возможной премьеры новинки пока неизвестна. При этом на ближайшее лето запланирован дебют другого нового кроссовера Lada.

Кстати, весной прошлого года мы сделали фантазийные рендеры на тему того, как могла бы выглядеть новая Нива на базе Duster, и предлагаем оценить схожесть с реализованным (пусть и пока только в виде макета) проектом АВТОВАЗа. Напомним также, что недавно началось производство Lada Vesta с новой механической коробкой передач.