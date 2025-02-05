Как экономить при аренде автомобиля

Эксперт Петрович объяснил причины роста тарифов на услугу каршеринга

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Ситуация с ростом тарифов на услуги каршеринга должна стабилизироваться на фоне сезонного снижения затрат на обслуживание. Таким мнением в беседе с «За рулем» поделился менеджер Yandex-Pro.Com Максим Петрович.

Цены на тарифы у московских операторов каршеринга с начала 2025 года выросли с 8-9 рублей за минуту аренды в конце 2024 года до 14-16 руб./мин в начале текущего года. Комментируя ситуацию, Петрович подчеркнул, что многолетний опыт работы в сфере агрегации пассажирских перевозок через платформу Яндекс помогает отслеживать тенденции на рынке городской мобильности.

Мнение эксперта

Максим Петрович, менеджер Yandex-Pro.Com:

– Н е д а в н и й р о с т ц е н н а у с л у г и к а р ш е р и н г а в М о с к в е в ы з в а л з а к о н о м е р н ы е в о п р о с ы у п о л ь з о в а т е л е й . Д а в а й т е р а з б е р е м с и т у а ц и ю с п р о ф е с с и о н а л ь н о й т о ч к и з р е н и я . Р а б о т а я в т е с н о м к о н т а к т е с а в т о п а р к а м и и п о н и м а я с т р у к т у р у р а с х о д о в н а с о д е р ж а н и е а в т о м о б и л е й , м ы в ы д е л и л и н е с к о л ь к о к л ю ч е в ы х ф а к т о р о в , п о в л и я в ш и х н а п о в ы ш е н и е т а р и ф о в .

По мнению Петровича, на росте тарифов сказалось существенное увеличение стоимости техобслуживания автомобилей. По оценкам Yandex-Pro.Com, расходы на запчасти и сервисное обслуживание выросли на 35-40% за последние годы. Еще одной причиной является увеличение количества страховых случаев в зимний период, которое привело к пересмотру тарифов на услуги страховщиков. Также повлияли сложности с логистикой при поставке запчастей – сроки на их доставку увеличились, а ремонт подорожал.

« В а ж н о о т м е т и т ь , ч т о з и м н и й п е р и о д т р а д и ц и о н н о я в л я е т с я б о л е е з а т р а т н ы м д л я а в т о п а р к о в . Э т о с в я з а н о с п о в ы ш е н н ы м и з н о с о м а в т о м о б и л е й , у в е л и ч е н и е м р а с х о д а т о п л и в а , н е о б х о д и м о с т ь ю д о п о л н и т е л ь н о г о о б с л у ж и в а н и я и б о л е е ч а с т ы м и с л у ч а я м и п о в р е ж д е н и й » , – п е р е ч и с л и л с о б е с е д н и к « З а р у л е м » .

Основываясь на опыте работы с агрегаторами и понимании рыночных механизмов, Петрович прогнозирует, что в ближайшие месяцы ситуация с тарифами у операторов каршеринга должна стабилизироваться. Этому будут способствовать адаптация рынка к новым условиям, оптимизация расходов компаний и сезонное снижение затрат на обслуживание

Всем пользователям каршеринга Петрович рекомендует планировать поездки заранее, использовать функцию предварительного бронирования, пользоваться программами лояльности и пакетными предложениями операторов каршеринга. Кроме того, можно использовать альтернативные виды транспорта, резюмировал Петрович.