Эксперт рассказал о преимуществах Haval Jolion с пробегом

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах кроссовера Haval Jolion с пробегом

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Плюсы и минусы китайских кроссоверов с пробегом от 20 до 80 тыс. км, возраст которых составляет от 3 до 5 лет, оценил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Среди таких машин стоит обратить внимание на компактный кроссовер Haval Jolion, который представлен на рынке с 2021 года. Этот автомобиль имеет длину 4472 мм и клиренс 190 мм, что делает его удобным и для городских условий, и легкого бездорожья. Багажник вместимостью 337 литров предоставляет достаточно пространства для повседневных нужд. Но самое главное - для этой модели существует версия с полным приводом, что увеличивает ее проходимость и универсальность в различных дорожных условиях.

Haval Jolion собирают в Туле, а стоимость автомобиля с пробегом начинается от 1,3 миллиона рублей, что делает его достаточно конкурентоспособным в сегменте китайских автомобилей с аналогичными характеристиками.

Для Haval Jolion на нашем рынке предлагают два турбированных мотора. Оба имеют алюминиевый блок и цепной привод ГРМ, что способствует надежности и долговечности.

В варианте с передним приводом установлен мотор GW4B15D объемом 1,5 литра, развивающий 143 л.с. Этот двигатель достаточно прост в обслуживании и имеет распределенный впрыск топлива.

Для версии с полным приводом предусмотрен мотор GW4G15K той же мощности (150 л.с.), но с более современным непосредственным впрыском, что требует использования более качественного топлива — АИ-95 или выше.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»: