В каких регионах РФ подешевели авто в январе

В январе 2025 года она почти достигла четырех миллионов рублей и составила 3,94 миллиона, подсчитали эксперты «Авто.ру Оценка». Это на 212 тысяч рублей, или на 5,7 процента больше, чем показатель декабря 2024 года. При этом в некоторых регионах цены, наоборот, снизились. Наиболее заметно — в Красноярском крае, где новые машины в среднем подешевели на 10 процентов, до 2,54 миллиона рублей.

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На втором месте расположилась Ульяновская область, где средняя цена нового автомобиля в январе составила 2,37 миллиона рублей, уменьшившись на 4,5 процента. Замыкает тройку Свердловская область со снижением на 4,1 процента до 2,88 миллиона рублей.

Подорожали машины заметнее всего в Москве и Татарстане — до 5,23 и 3,2 миллиона рублей соответственно. Рост в обоих случаях составил семь процентов. Третье место заняла Воронежская область с шестипроцентным увеличением цены, до 3,11 миллиона.

Единственная официально продающаяся в России модель, которая заметно подешевела, — кроссовер Hongqi HS5. Его средняя стоимость уменьшилась на 6,3 процента, до 3,89 миллиона рублей. Самые подорожавшие — Tank 700 (10,74 миллиона, +9,3 процента), Haval F7 второго поколения (3,23 миллиона, +4,7 процента) и Sollers ST6 (2,6 миллиона, +4 процента).

В январе, когда на рынке традиционно наступает период затишья, россияне купили 89 тысяч новых легковушек. Три первых места по популярности удерживают марки Lada, Haval и Chery. Двум из них удалось заметно нарастить продажи по сравнению с январем 2024 года.