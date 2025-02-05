Названо пять особенностей флагманского кроссовера Jaecoo

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал об особенностях кроссовера Jaecoo J8.

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« J a e c o o J 8 – э т о , в о б щ е м , у л у ч ш е н н а я и д о п о л н е н н а я в е р с и я C h e r y T i g g o 9 . J 8 – п я т и м е с т н ы й , а T i g g o 9 п о к а п р е д л а г а ю т в с е м и м е с т н о й в е р с и и . П о ц е н а м а в т о м о б и л и с х о ж и – 4 - 5 м л н р у б л е й » , — с к а з а л э к с п е р т .

По словам специалиста, внешность Jaecoo J8 гармоничная со всех ракурсов, без излишеств. Салон Jaecoo J8 консервативный, а часть решений напоминает немецкий премиум. У мультимедийной системы есть поддержка CarPlay и Android Auto, Hands Free, Bluetooth, а также голосовое управление и хорошая русификация. Кроме того, автомобиль богато оснащен. У него есть электрорегулировка рулевой колонки, ароматизация салона (три аромата) и бортовой видеорегистратор.

В топовой версии Supreme-V буква V обозначает наличие системы управления вектором тяги Torque Vectoring.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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