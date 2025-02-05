В России подорожал ремонт китайских авто

Автомобилей из Поднебесной день ото дня становится все больше не только на дорогах нашей страны, но и на подъемниках в автосервисах. За год число сервисных обращений выросло на треть, об этом информирует агентство РИА Новости.

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Так, представители сети автосервисов Fit Service заявили, что в 2024 году количество обращений по ремонту владельцев китайских брендов выросло на 37%, чем годом ранее. Рост запросов на ремонт происходил каждый месяц в режиме от 20-50%. Пик посещений сервиса пришелся на октябрь - 59%.

При этом все чаще в обслуживании и ремонте нуждаются достаточно новые машины. За год сильнее всего выросла категория авто до трех лет - плюс 139% по сравнению с прошлым годом. По общим подсчетам, за период всего года "китайцы" посетили автосервис 38 тысяч раз.

Кроме роста цен на машины растет и стоимость их обслуживания. Так, в среднем стоимость ремонта авто из КНР выросла на 20% и составила 10 208 рублей, что меньше, чем у других марок.

Директор Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что разница в стоимости ремонта объясняется возрастом автомобилей. Китайские модели значительно моложе других, и они приезжают в большей степени на стандартное ТО, а не на полноценный ремонт. Больше всего водители оставили на сервисе в сентябре 2024 года - около 11 038 рублей.

Но волнует владельцев китайских машин не только рост стоимости обслуживания, но и сложности с запчастями и техническими документами. Если с наличием необходимых расходников для замены масла и фильтров дела обстоят хорошо, то некоторые кузовные элементы и детали салона приходится ожидать по нескольку месяцев. Дилерам и сервисам не хватает локальных складов запчастей, а логистика из КНР занимает долгое время.

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